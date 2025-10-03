Marave générale de 180 cartes graphiques âgées de 16 ans à quelques mois

Afin de fêter les 25 années d’existence de leur site, nos confrères allemands du site PC Games Hardware ont accompli le fantasme de tout hardwareur : caster 180 cartes graphiques. Les plus vieilles ont 16 ans. Pas d’inquiétude, en âge GPU, toutes sont majeures. Et pour l’occasion, cette sauterie est ouverte à tous.

Un pot-pourri de GPU

Pour examiner un panel aussi hétéroclite, il faut s’en tenir à des pratiques conventionnelles. Pas de chemtest sous DirectX 12 Ultimate donc ; la besogne s’est déroulée sous DirectX 11. Une condition sine qua non pour mettre sur le même plan les prestations d’une Radeon HD 5870 et d’une GTX 480 avec celles d’une Radeon RX 9070 XT et d’une GeForce RTX 5090.

Le casting comprend plusieurs scénarios. Le premier jauge des facultés des différentes architectures à soutirer du GLFOPS ; à chaque fois, la candidate est la championne de la gen. Les essais vont de Fermi (GTX 580) à Blackwell (GeForce RTX 5090) pour les NVIDIA, et de Cypress (HD 5870) à RDNA 4 (Radeon RX 9070 XT) pour les AMD.

Après 3DMark Fire Strike en guise de test préliminaire (scores ci-dessous), les cartes sont soumises à trois jeux (Bioshock Infinite, le Tomb Raider de 2013 et The Witcher 3). Elles collaborent avec un Core i9-14900KS poussé à 6,2 GHz. Les duos sont installés sur une carte Asus ROG Maximus Z790 Apex Encore équipée de deux barrettes de 24 Go de DDR5-8200.

Les données mettent assez bien en évidence des changements architecturaux majeurs, dont le passage de TeraScale à GCN (Graphics Core Next) puis à RDNA chez AMD ; distinguent certaines architectures de NVIDIA, notamment Ampere, tout en soulignant que la mise à niveau Blackwell est moins importante que lors des cycles RTX précédents (avec tout de même la réserve d’un ray tracing volontairement occulté) ; confirment l’amélioration de la seconde génération de GPU Arc, les Battlemage.

Il serait à la fois présomptueux et réducteur de résumer cet examen en quelques lignes ; le mieux est de consulter directement l’article de PCHG. Nos confrères précisent que d’ordinaire, de telles réjouissances sont réservées aux abonnés ; celle-ci est open bar dans le contexte festif du 25e anniversaire. Santé !