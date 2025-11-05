Vers des Ryzen X3D et des Ryzen AI Max+ à gogo

Notre précédente actu consacrée aux processeurs AMD n’était pas très reluisante. Elle portait sur des Ryzen 10 et Ryzen 100 peu flatteurs pour la marque. Heureusement, celle-ci mijote des puces nettement plus ragoûtantes. En l’occurrence, de nouveaux Ryzen Zen 5 X3D, ainsi que des Strix Halo AI Max+ affublés d'un alléchant iGPU. Des représentants de ces modèles ont fuité dans PassMark.

Trois nouveaux Ryzen X3D ?

Commençons par ce qui vous intéresse sans doute le plus : les Ryzen X3D. Depuis plusieurs semaines, Chi11eddog entrevoit des Ryzen 9 9950X3D2 et Ryzen 7 9850X3D. Mais c’est finalement un processeur passé sous son radar qui a surgi dans la base de données, à savoir le Ryzen 7 9700X3D.

Sa numérotation l’érige en descendant du Ryzen 7 5700X3D — faute de Ryzen 7 7700X3D. Il pourrait, avec le Ryzen 7 9850X3D, venir encadrer l’actuel 9800X3D. Tous seraient vraisemblablement des 8 cœurs ; les variations de fréquence justifieraient la hiérarchie. Ceci dit, PassMark indique une fréquence de 5,8 GHz pour cette unique entrée. C'est soit une erreur de détection, soit la marque d'un exemplaire overclocké. Les scores de 4 687 (ST) et 40 438 (MT), supérieurs aux moyennes de 4 427 et 39 982 points du 9800X3D, accréditent plutôt la seconde hypothèse.

Si tout cela se confirme, AMD renforcerait donc sa présence sur le segment X3D, quitte à frôler la saturation. Un créneau très ciblé des joueurs exigeants, et pour lequel Intel ne propose toujours pas d’alternative directe (les Core actuels s’opposant plutôt aux Ryzen « de base »).

Processeur Cœurs CPU Fréquence maximale Cache L3 TDP Ryzen 9 9950X3D2* 16 x Zen 5 5,6 GHz 192 Mo 200 W Ryzen 9 9950X3D 16 x Zen 5 5,7 GHz 128 Mo 170 W Ryzen 9 9950X 16 x Zen 5 5,7 GHz 64 Mo 170 W Ryzen 9 9900X3D 12 x Zen 5 5,5 GHz 128 Mo 120 W Ryzen 9 9900X 12 x Zen 5 5,6 GHz 64 Mo 120 W Ryzen 7 9850X3D* 8 x Zen 5 5,6 GHz 96 Mo 120 W Ryzen 7 9800X3D 8 x Zen 5 5,2 GHz 96 Mo 120 W Ryzen 7 9700X3D* 8 x Zen 5 À déterminer 96 Mo 120 W Ryzen 7 9700X 8 x Zen 5 5,5 GHz 32 Mo 65 W Ryzen 5 9600X 6 x Zen 5 5,4 GHz 32 Mo 65 W Ryzen 5 9600 6 x Zen 5 5,2 GHz 32 Mo 65 W

Strix Halo Max+

La puce précitée n’est pas la seule à s’être aventurée dans PassMark. Un inédit Ryzen AI Max+ 388 y a également fait surface. Armé de 8 cœurs CPU, il embarque une Radeon 8060S. C’est donc un hybride entre le Ryzen AI Max 385 (pour la partie CPU) et le Ryzen AI Max+ 395 (pour la partie graphique).

Dans PassMark, ce Ryzen AI Max+ 388 apparaît au sein de la tablette 14 pouces AXP77 signée Six United. Or, la marque a publié un tableau qui suggère que ce processeur n’arrivera pas seul, mais accompagné d’un Ryzen AI Max+ 392.

Ces processeurs permettraient au moins de lever l’ambiguïté autour du signe « + ». Celui-ci discriminerait alors toutes les puces intégrant le GPU Radeon 8060S complet, doté de 40 unités de calcul. Quant à leur finalité, pas besoin de faire un dessin. Ces Ryzen, plus accessibles que le Ryzen AI Max+ 395, se poseraient en alternatives pour les PC et consoles portables orientés jeu. Pour ce type d’usage, disposer de 40 CU plutôt que 32 est sans doute plus déterminant que d’avoir 16 cœurs CPU. Bref, il ne manque plus que l’officialisation d’AMD.

Processeur Config CPU Config GPU Ryzen AI Max+ (Pro) 395 16C / 32T Radeon 8060S 40 CU Ryzen AI Max+ 392* 12C / 24T Radeon 8060S 40 CU Ryzen AI Max (Pro) 390 12C / 24T Radeon 8050S 32 CU Ryzen AI Max+ 388* 8C / 16T Radeon 8060S 40 CU Ryzen AI Max (Pro) 385 8C / 16T Radeon 8050S 32 CU Ryzen AI Max Pro 380 6C / 12T Radeon 8040S 16 CU