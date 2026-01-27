Le Ryzen 7 9850X3D terrasse le Ryzen 7 9800X3D de 2 % en 1080p

Le Ryzen 7 9850X3D sera commercialisÃ© le 29 janvier au prix de 499 dollars ; lâ€™embargo sur les tests sera levÃ© la veille, soit demain. En attendant ce plat principal, voici une petite mise en bouche servie par le leaker Chi11eddog.

Plus seulement 775 IPS sur CS2, mais plus de 800 !

Si vous Ãªtes adeptes des restaurants gastronomiques, le serveur est censÃ© vous prÃ©senter ce quâ€™il vous sert. Certes, lorsque quatre amuse-bouche arrivent dâ€™un coup, on finit parfois par en oublier un ou par tout mÃ©langer, mais le protocole est respectÃ©. En principe, il en va de mÃªme pour un test : plateforme, conditions exactes de lâ€™examen, versions des pilotes, de lâ€™OS, etc., tout doit Ãªtre dÃ©taillÃ©.

Le document fourni par Chi11eddog ne sâ€™embarrasse pas de ces conventions. Son en-tÃªte se contente dâ€™exposer une confrontation Ryzen 7 9850X3D vs Ryzen 7 9800X3D, en 1080p, avec une GeForce RTX 5090, dans quelques jeux dont les titres sont explicitement listÃ©s. Sans aller jusquâ€™Ã accorder une confiance aveugle Ã ce leaker, celui-ci sâ€™est montrÃ© trÃ¨s fiable par le passÃ© ; nous pouvons donc goÃ»ter ce quâ€™il nous sert sans excÃ¨s de suspicion.

Rappelons dâ€™ailleurs quâ€™il prophÃ©tise depuis des mois lâ€™arrivÃ©e dâ€™un Ryzen 9 9950X3D2, dont lâ€™existence apparaÃ®t dÃ©sormais presque avÃ©rÃ©e. Certains confrÃ¨res soupÃ§onnent que ce document provienne de MSI, lâ€™individu y ayant manifestement ses entrÃ©es, ou Ã tout le moins une taupe. Enfin, de maniÃ¨re objective, au regard des Ã©carts techniques entre le Ryzen 7 9850X3D et le Ryzen 7 9800X3D (Ã savoir un boost 400 MHz plus Ã©levÃ©), les rÃ©sultats ne sont pas farfelus.

Ryzen 7 9850X3D vs 9800X3D gaming performance revealed. Around 6% faster than 9800X3D in Counter-Strike 2. Tied in Battlefield 6 & Monster Hunter Wilds.



credit: https://t.co/5jms3fXvMY pic.twitter.com/CEk1FjqUqg â€” chi11eddog (@g01d3nm4ng0) January 27, 2026

Ces considÃ©rations Ã lâ€™esprit, on observe des gains Ã un chiffre, au mieux, dans la plupart des titres. Sans surprise, la progression la plus marquÃ©e apparaÃ®t dans Counter-Strike 2, oÃ¹ le 9850X3D est crÃ©ditÃ© de 825,35 i/s, contre 775,88 i/s pour le 9800X3D, soit +6,38 %. Grand Theft Auto V Enhanced est donnÃ© Ã 326,3 contre 315,17 i/s (+3,53 %), et Final Fantasy XIV: Dawntrail Ã 334,96 contre 319,17 i/s (+4,95 %). Les autres rÃ©sultats sont plus resserrÃ©s : Cyberpunk 2077 affiche 282,01 contre 271,39 i/s (+3,91 %), DOOM: The Dark Ages 174,99 contre 172,16 i/s (+1,64 %), tandis que Battlefield 6 fait pratiquement jeu Ã©gal avec 298,62 contre 298,63 i/s,. Quant Ã Monster Hunter Wilds, la frÃ©quence moyenne rÃ©gresse de 0,27 %.

En moyenne, lâ€™Ã©cart ressort Ã 2,88 % en faveur du 9850X3D. Un game changer, clairement. Notez quâ€™en se basant sur les tarifs en dollars, passer de 479 Ã 499 dollars correspond Ã une hausse de 4,18 %.

Nous serons fixÃ©s dÃ¨s demain avec des tests plus exhaustifs et davantage de dÃ©finitions. Dans tous les cas, les diffÃ©rences devraient rester marginales. Cette puce sâ€™adresse avant tout aux nouveaux venus prÃªts Ã payer un peu plus pour ce binning, qui constitue, prosaÃ¯quement, un moyen pour AMD de monÃ©tiser ses meilleurs dies â€” comme Intel a pu le faire Ã plusieurs reprises, par exemple avec le Core i9-12900KS.