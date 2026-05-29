De la RAM avec ventilateur intégré : le dernier délire de Cooler Master et G.SKILL

De la RAM avec ventilateur intégré : le dernier délire de Cooler Master et G.SKILL

De la RAM avec ventilateur intégré : le dernier délire de Cooler Master et G.SKILL

Pour supporter la chaleur, vous avez peut-être branché un ventilateur. Mais avez-vous pensé à vos barrettes de RAM ? Cooler Master s’est associée à G.Skill pour leur accorder le même traitement. Les deux entreprises ont concocté les MasterDimm AC, une série de modules DDR5 qui intègrent un refroidissement actif. Le partage des tâches dans ce couple de circonstances est assez évident. Comme vous vous en doutez, G.Skill s’est chargée des PCB et Cooler Master de leur sarcophage ventilé.

-15°C et pas plus de 35 dB

Comme bon nombre de produits évoqués ces derniers jours, cette mémoire sera plus largement présentée lors du Computex 2026. Outre de nombreux visuels, le communiqué livre tout de même quelques informations techniques.

La gamme MasterDimm AC prend en charge des kits allant jusqu’à 2 × 64 Go. Cooler Master annonce des profils AMD EXPO pouvant atteindre la DDR5-6000 CL26. Côté Intel, les configurations compatibles XMP 3.0 incluent des modules CU-DIMM pouvant monter jusqu’à la DDR5-8400.

Le point central reste toutefois le refroidissement actif. Le système MasterDimm AC permettrait de réduire la température des modules jusqu’à 15 °C, par rapport à une valeur de référence non communiquée. Enfin, Cooler Master promet une conception thermique silencieuse. Vous l’aurez relevé, le dispositif repose sur un ventilateur de type blower. L’ensemble est annoncé sous les 35 dB en fonctionnement.

Des tests ne manqueront pas de jauger la pertinence du concept. Mais entre les cartes mères, les SSD (jusqu'au mini ventirard), les alimentations, les boîtiers, et bien sûr les ventirads pour CPU et les cartes graphiques, la liste des composants PC non ventilés se réduit à peau de chagrin.

Pour finir, Cooler Master n’a nullement inventé le concept. Une marque peu connue, Origin Code, avait également dévoilé de la DDR5 à refroidissement actif lors du CES 2026. Les puces sont d’ailleurs aussi signées par SK hynix. La réalisation est en revanche nettement plus encombrante. Le système inclut un bloc détachable de trois ventilateurs. TechPowerUp en propose un test si vous souhaitez en découvrir davantage.

Ceci n'est pas une carte graphique © TPU

Il y a aussi des solutions bien plus artisanales, à l'image de ce low profile RAM Cooler for 80 mm fan — cependant, les barrettes et le ventilateur ne sont pas fournis !