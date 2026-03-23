ASRock homologue le Ryzen 9 9950X3D2 pour toutes ses cartes mères AM5

Le papier sur les Ryzen 7 9750X et Ryzen 5 9650X à 120 W avait été l’occasion de glisser quelques mots sur le Ryzen 9 9950X3D2. Un processeur démasqué pour la première fois par la même source (Chi11eddog) que ces deux-là, mais qui n’avait pas été lancé au CES 2026, contrairement aux conjectures. Il avait tout de même par la suite été évoqué par d’autres sources, bien que de manière officieuse. Voici du concret, avec un communiqué d’ASRock.

La forme et le fond

Daté du 16 mars dernier, le billet vante une prise en charge sur toutes les cartes mères AM5 de la marque du Ryzen 9 9950X3D2 fraîchement lancé grâce au BIOS 4.03. Difficile de concevoir qu’AMD aurait dégainé une telle puce pressentie avec un double V-Cache 3D sans clairon ; vous vous en doutez, en dehors de chez ASRock, ce Ryzen est resté bien caché. Au moment où nous écrivons ces lignes, la source expose un laconique « Sorry, no data... ». La bourde a donc été corrigée. Il y a une unique archive WayBackMachine en date du 21 mars.

Même à l’ère des grands modèles de langage, un tel billet ne se publie pas tout seul. Au minimum, il a été commandé ; quant à sa mise en ligne, elle relève en principe d'une démarche humaine. Deux hypothèses sur la forme. Soit l’individu c’est planté sur la date, a trop anticipé ; soit il y a eu des changements et le papier n’a pas été déprogrammé. Concernant le fond, imaginer une A620 supporter ce Ryzen 9 9950X3D2 au côté d’autres cartes mères AM5 (B650, B650E, X670, X670E / B840, B850, X870 et X870E) peut étonner. Espérons que nous aurons presto le fin mot de cet imbroglio.