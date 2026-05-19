UltraGear 25G590B : le moniteur qui propulse le 1080p à 1000 Hz

LG vient fièrement d’officialiser son UltraGear 25G590B, un écran que la marque présente comme le « premier moniteur gaming Full HD au monde avec un taux de rafraîchissement natif de 1 000 Hz ». Par là, le constructeur entend que ce modèle n’implique pas de double définition, comme sur l’Asus PG27AQWP-W qui permet de basculer entre du QHD à 540 Hz et de la HD à 720 Hz. De fait, jusqu’à présent, chez les autres marques ayant présenté des écrans 1 000 Hz (AntGamer, Acer ou encore AOC), cette fréquence de rafraîchissement se limite aussi à du 720p.

Allez vous suivre ?

Outre les caractéristiques précitées, cet UltraGear 25G590B est un modèle 24,5 pouces reposant sur la technologie IPS. Vous vous en doutez, le communiqué cible avant tout les joueurs et compétiteurs d’esport. À en croire LG, les 1 000 Hz aideraient à « suivre les adversaires et analyser les environnements de jeu plus efficacement, favorisant des temps de réaction plus rapides et une prise de décision plus tactique ».

La dalle bénéficie également d’une technologie de réduction du flou de mouvement baptisée Motion Blur Reduction Pro. Elle est censée limiter le ghosting. Là encore, toujours dans l’optique de faciliter la traque et l’identification des cibles affichées à l’écran.

L’argumentaire marketing se poursuit autour de fonctionnalités d’IA conçues pour « améliorer à la fois l’immersion et l’ergonomie ». L'AI Scene Optimization « renforce le réalisme visuel et la profondeur en ajustant intelligemment les paramètres d’image selon le genre du jeu, tandis que l'AI Sound propose une expérience audio spatialisée plus fidèle ainsi que des communications en jeu plus claires lorsqu’il est utilisé avec des casques compatibles ».

Libre à chacun d’adhérer ou non à cette rhétorique. Pour rester sur des éléments factuels, un taux de rafraîchissement de 60 Hz correspond à une image toutes les 16,7 ms. Cette fréquence passe à toutes les 6,9 ms à 144 Hz, à 4,2 ms à 240 Hz et à 2,8 ms à 360 Hz. En théorie, un écran 1 000 Hz est ainsi capable d’afficher une image toutes les millisecondes.

Pour le commun des mortels, passé un certain seuil, les gains deviennent excessivement marginaux. Bien sûr, il ne s’agit pas de comparer du 60 et du 120 Hz ; plutôt de cette plage 500 — 1 000 Hz (qu’on pourrait même faire débuter à 360 Hz, mais passons). À de tels niveaux, il est surtout question de latence globale et de netteté du mouvement.

Reste que, même entraîné, l’humain réagit en centaines de millisecondes. Ce benchmark donne un temps de réaction médian de 273 millisecondes et un temps de réaction moyen de 284 millisecondes pour un simple clic. Nous n’y excellons pas, mais sommes tout de même joueurs réguliers de FPS compétitifs ; nous nous sommes amusés à faire le test avec des fréquences allant de 60 Hz à 240 Hz sur un même écran. Nous plafonnons à 176 ms, peu importe le réglage. Ce résultat ne permet pas de juger de l’apport des hautes fréquences en jeu, lesquelles ont un réel impact sur la fluidité et la précision dans une scène dynamique ainsi que sur la réduction du flou perçu. Mais il montre que, sur un test de réaction aussi basique, le réflexe humain constitue le facteur limitant.

Dans un contexte de réaction avec choix ou de prise de décision (se décaler à droite ou à gauche par exemple), les quelques études consultées rallongent ce délai à environ 300–500 ms. Certes, les athlètes de très haut niveau et les joueurs professionnels ont des temps de réaction plus courts que la population générale, mais ils restent de l’ordre de 150–180 ms. À ce sujet, une publication de NVIDIA datant de 2020, discutée sur Reddit, supprimée mais encore accessible via la Wayback Machine, fixait à 150 ms le temps de réaction « typique » d’un joueur sur Valorant. Cette valeur n'était donc pas du tout typique est clairement orientée, comme le confirme cette étude.

Temps de réaction de trois groupes au test de la règle

Pour faire une analogie, imaginez une F1 capable d’atteindre 1 000 km/h au lieu des 370–375 km/h actuels. En course, qui serait réellement capable de piloter et de tirer profit d’un tel monstre ? Probablement personne parce que la machine dépasserait les limites humaines. Bref, peut-être que l’avenir nous donnera tort, mais cette surenchère de Hz nous apparaît surtout comme une course au chiffre qui impressionne.

Quoi qu’il en soit, un autre aspect entre en jeu : la config. À moins qu’elle nous ait échappé, aucune ne permet d’atteindre 1 000 images par seconde en 1080p natif dans Counter-Strike 2. Un Ryzen 7 9800X3D et une GeForce RTX 5090 tournent autour de 800 IPS en 1080p Low. En revanche, ce seuil semble atteignable dans un jeu comme Valorant.

LG prévoit de lancer cet UltraGear 25G590B au cours du second semestre 2026. La marque n'a révélé aucun tarif.