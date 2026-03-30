Samsung BM9K1, un SSD PCIe 5.0 QLC portÃ© par un contrÃ´leur RISC-V

Ã€ lâ€™occasion du China Flash Market Summit 2026, Samsung a prÃ©sentÃ© son futur SSD BM9K1, successeur probable du BM9C1 PCIe 4.0, comme le rapporte BigGo Finance. Ce modÃ¨le PCIe 5.0 sâ€™appuie sur de la NAND QLC et embarque un tout nouveau contrÃ´leur basÃ© sur lâ€™architecture RISC-V.

Â© Samsung / BigGo Finance

Une prÃ©sentation sommaire

Lâ€™entreprise corÃ©enne nâ€™a communiquÃ© quâ€™une seule mÃ©trique pour ce SSD : la vitesse de lecture sÃ©quentielle. Celle-ci atteint 11,4 Go/s, un dÃ©bit satisfaisant pour de la NAND Flash QLC. Concernant les capacitÃ©s, Samsung prÃ©voit de dÃ©cliner ce modÃ¨le en 512 Go, 1 To et 2 To.

Habituellement, les SSD hautes performances utilisent de la NAND TLC. Câ€™est le cas du 9100 Pro que nous avons testÃ© en mai dernier. Celui-ci embarque de la 3D TLC V-NAND V8 Ã 236 couches et repose sur un contrÃ´leur propriÃ©taire Samsung Presto en 5 nm basÃ© sur des cÅ“urs Arm.

Avec le BM9K1, lâ€™autre rupture est le changement dâ€™architecture cÃ´tÃ© contrÃ´leur. Samsung dÃ©laisse les cÅ“urs Arm au profit dâ€™un nouveau contrÃ´leur maison, cette fois basÃ© sur lâ€™architecture RISC-V. Aux dires de la firme, cette approche offre une optimisation plus fine du firmware pour la gestion de la NAND QLC ainsi que pour des schÃ©mas dâ€™E/S spÃ©cifiques Ã lâ€™IA. La marque avance aussi un gain de 23 % en efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique face au BM9C1. Ce bÃ©nÃ©fice est prÃ©sentÃ© comme particuliÃ¨rement pertinent pour les environnements contraints thermiquement, notamment les systÃ¨mes compacts. Accessoirement, lâ€™open source Ã©vite le versement de royalties Ã Arm.

Il est probable que ce contrÃ´leur RISC-V serve de fondation pour dâ€™autres SSD de lâ€™entreprise Ã lâ€™avenir. D'aucuns sâ€™attendent Ã ce que Samsung fasse migrer une part significative de sa gamme vers cette architecture et finisse par proposer des SSD en NAND TLC Ã©quipÃ©s de contrÃ´leurs RISC-V. Comme indiquÃ© plus haut, pour lâ€™instant, ces derniers reposent principalement sur des contrÃ´leurs Presto en 5 nm basÃ©s sur Arm.

Il faudra dans tous les cas se montrer patient. Samsung vise un lancement en 2027 pour ce SSD. Le BM9K1 rejoindra alors le 3610 de Micron, annoncÃ© au CES en janvier. Ã€ ce jour, il sâ€™agit du seul autre SSD client QLC en PCIe 5.0 Ã avoir Ã©tÃ© officialisÃ©.