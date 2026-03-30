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Samsung BM9K1, un SSD PCIe 5.0 QLC portÃ© par un contrÃ´leur RISC-V

Ã€ lâ€™occasion du China Flash Market Summit 2026, Samsung a prÃ©sentÃ© son futur SSD BM9K1, successeur probable du BM9C1 PCIe 4.0, comme le rapporte BigGo Finance. Ce modÃ¨le PCIe 5.0 sâ€™appuie sur de la NAND QLC et embarque un tout nouveau contrÃ´leur basÃ© sur lâ€™architecture RISC-V.

samsung bm9k1

Â© Samsung / BigGo Finance

Une prÃ©sentation sommaire

Lâ€™entreprise corÃ©enne nâ€™a communiquÃ© quâ€™une seule mÃ©trique pour ce SSD : la vitesse de lecture sÃ©quentielle. Celle-ci atteint 11,4 Go/s, un dÃ©bit satisfaisant pour de la NAND Flash QLC. Concernant les capacitÃ©s, Samsung prÃ©voit de dÃ©cliner ce modÃ¨le en 512 Go, 1 To et 2 To.

Habituellement, les SSD hautes performances utilisent de la NAND TLC. Câ€™est le cas du 9100 Pro que nous avons testÃ© en mai dernier. Celui-ci embarque de la 3D TLC V-NAND V8 Ã  236 couches et repose sur un contrÃ´leur propriÃ©taire Samsung Presto en 5 nm basÃ© sur des cÅ“urs Arm.

Avec le BM9K1, lâ€™autre rupture est le changement dâ€™architecture cÃ´tÃ© contrÃ´leur. Samsung dÃ©laisse les cÅ“urs Arm au profit dâ€™un nouveau contrÃ´leur maison, cette fois basÃ© sur lâ€™architecture RISC-V. Aux dires de la firme, cette approche offre une optimisation plus fine du firmware pour la gestion de la NAND QLC ainsi que pour des schÃ©mas dâ€™E/S spÃ©cifiques Ã  lâ€™IA. La marque avance aussi un gain de 23 % en efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique face au BM9C1. Ce bÃ©nÃ©fice est prÃ©sentÃ© comme particuliÃ¨rement pertinent pour les environnements contraints thermiquement, notamment les systÃ¨mes compacts. Accessoirement, lâ€™open source Ã©vite le versement de royalties Ã  Arm.

Il est probable que ce contrÃ´leur RISC-V serve de fondation pour dâ€™autres SSD de lâ€™entreprise Ã  lâ€™avenir. D'aucuns sâ€™attendent Ã  ce que Samsung fasse migrer une part significative de sa gamme vers cette architecture et finisse par proposer des SSD en NAND TLC Ã©quipÃ©s de contrÃ´leurs RISC-V. Comme indiquÃ© plus haut, pour lâ€™instant, ces derniers reposent principalement sur des contrÃ´leurs Presto en 5 nm basÃ©s sur Arm.

Il faudra dans tous les cas se montrer patient. Samsung vise un lancement en 2027 pour ce SSD. Le BM9K1 rejoindra alors le 3610 de Micron, annoncÃ© au CES en janvier. Ã€ ce jour, il sâ€™agit du seul autre SSD client QLC en PCIe 5.0 Ã  avoir Ã©tÃ© officialisÃ©.

ModÃ¨leSamsung BM9K1Samsung BM9C1Micron 3610Samsung 9100 Pro
Interface PCIe 5.0 (NVMe) PCIe 4.0 (NVMe) PCIe 5.0 (NVMe 2.0) PCIe 5.0 (NVMe)
Type de NAND QLC QLC QLC (G9, 276 couches) TLC (V8)
Lecture sÃ©quentielle 11,4 Go/s 5 Go/s 11 Go/s 14,8 Go/s
Ã‰criture sÃ©quentielle Non communiquÃ© 4,5 Go/s 9,3 Go/s 13,4 Go/s
ContrÃ´leur Samsung RISC-V Samsung 5 nm ? Samsung Presto 5 nm
CapacitÃ©s 512 Go, 1 To, 2 To 512 Go, 1 To, 2 To 1 To, 2 To, 4 To 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To, 8 To

Source : BigGo Finance
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