Les Core Ultra 200S Plus arrivent dans les boutiques, tandis qu’Intel confirme l’inexistence du Core Ultra 9 290K Plus

Intel a dévoilé ses Core Ultra 200S Plus le 11 mars. L'entreprise a confirmé à PC Games Hardware qu’il n’y aurait pas de Core Ultra 9 290K Plus. Voici le message, traduit : « Intel est ravie d’offrir une valeur exceptionnelle avec ses processeurs de la série Intel Core Ultra 200S Plus. Les Intel Core Ultra 7 270K Plus et Intel Core Ultra 5 250K Plus sont positionnés pour offrir d’excellentes performances en jeu et un rapport qualité-prix remarquable face à la concurrence. Notre objectif était de maximiser les performances pour les modèles de bureau les plus largement disponibles. En conséquence, Intel ne lancera pas de référence U9 290K Plus ».

Un renoncement cohérent en somme. D'autant que le Core Ultra 7 270K Plus est taillé comme un Core Ultra 9. Par contre, cela n'explique pas pourquoi un appareil ASUS le met frénétiquement à l'épreuve de Geekbench depuis deux semaines...

Les Core Plus arrivent

Au sujet du rapport qualité-prix remarquable, les puces précitées sont disponibles auprès de certains détaillants. Chez TopAchat, le Core Ultra 7 270K Plus coûte 358,99 euros, quand le Core Ultra 7 265K est affiché à 360,99 euros avec le code JUMP (contre 379,99 euros en temps normal — prix également en vigueur sur la page WayBackMachine la plus récente, celle du 9 décembre 2025). Sachant que vous avez un 24 cœurs CPU d’un côté et un 20 cœurs CPU de l’autre, le choix est vite fait. Nonobstant, sur Amazon, vous avez le Core Ultra 7 265K à 320 euros… Une recherche du Ultra 7 270K Plus ne donne rien sur Amazon. Nous ne pouvons donc pas encore comparer les prix sur cette plateforme.

Concernant le Core Ultra 5 250K Plus, son prix officiel est de 248,99 euros chez TopAchat. Le code JUMP le fait baisser à 236,54 euros.

Notez que le tarif renseigné ci-dessus pour le Core Ultra 7 270K Plus n'inclut pas le code JUMP. La raison est que cette promotion ne peut être appliquée parce qu'elle se borne aux produits en stock. C’est le cas du Core Ultra 5 250K Plus, mais pas de son grand frère. Sa dispo est prévue au 30 mars. Hélas, le coupon est « valable jusqu'au lundi 30 Mars 2026 à midi ».

Pour revenir au Core Ultra 5 250K Plus, sur TopAchat, il est à privilégier au Core Ultra 5 245K. Ce dernier coûte en effet 249,99 euros, 237,49 euros avec JUMP. C’est par contre 209,97 euros sur Amazon. Mais pour ce modèle aussi, la firme fondée pas Jeff Bezos ne permet pas de comparaison interne faute de référencement du nouveau venu.

Pour finir, TopAchat propose des versions Tray très légèrement moins onéreuses (genre 2 / 3 euros). La version KF de l'Ultra 5 Plus est référencée mais ne sera dispo que vers le 30/03. Elle est 20 euros moins chère (229,99 euros sans promo) que le modèle avec iGPU.

Les pages TopAchat renvoient vers un test desdits processeurs réalisé par la chaîne Linus Tech Tips. Nous vous la mettons là, au cas où.