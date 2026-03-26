Vous en rÃªviez, AMD lâ€™a fait : voici le Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Tout vient Ã point Ã qui sait attendre, a aphorisÃ© Rabelais. Et petit Ã petit, lâ€™oiseau fait son nid, nous a rappelÃ© Grosminet. Bref, câ€™est aussi plus ou moins lâ€™idÃ©e que Rome ne sâ€™est pas faite en un jour. Un adage auquel vous pourrez dÃ©sormais substituer AMD nâ€™a pas mis au point son Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition en une saison. Vous lâ€™avez compris dÃ¨s le titre, lâ€™entreprise a officialisÃ© cette puce. Un processeur atrophiÃ© de cache L3 dont Chi11eddog a Ã©tÃ© le premier Ã nous parler il y a maintenant plusieurs mois de cela. Ce Ryzen a ensuite laissÃ© son empreinte Ã plein dâ€™endroits ; ASRock lâ€™avait encore tout rÃ©cemment homologuÃ© pour ses cartes mÃ¨res avec un peu trop dâ€™empressement.

Il va coÃ»ter combien ce machin ?

Pour lâ€™occasion, AMD nous a gratifiÃ©s dâ€™une vidÃ©o de prÃ©sentation. On y retrouve notamment Jack Huynh, vice-prÃ©sident senior et directeur gÃ©nÃ©ral du groupe Â« Computing and Graphics Â».

Le communiquÃ© ne sâ€™embarrasse pas du superflu. Il liste quatre points clÃ©s, dont trois exposent les atouts de ce nouveau vaisseau amiral. Il sâ€™agit du premier processeur pour ordinateur de bureau au monde dont les deux chiplets intÃ¨grent la technologie AMD 3D V-Cache. Il est Ã©quipÃ© de 16 cÅ“urs Â« Zen 5 Â» et dâ€™un cache total de 208 Mo â€” un record pour un processeur Ryzen. Aux dires dâ€™AMD, il offre des gains de performances de 5 Ã 10 % par rapport au Ryzen 9 9950X3D sur les charges de travail crÃ©atives (telles que DaVinci Resolve ou Blender) et les compilations de code source Ã grande Ã©chelle (comme Unreal Engine et Chromium). Enfin, il sera disponible dans le monde entier Ã partir du 22 avril. Ã€ quel tarif ? Ce sera la surprise. Il nâ€™y a mÃªme pas un petit montant en dollars pour nous aiguiller.