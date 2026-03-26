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Vous en rÃªviez, AMD lâ€™a fait : voici le Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

Tout vient Ã  point Ã  qui sait attendre, a aphorisÃ© Rabelais. Et petit Ã  petit, lâ€™oiseau fait son nid, nous a rappelÃ© Grosminet. Bref, câ€™est aussi plus ou moins lâ€™idÃ©e que Rome ne sâ€™est pas faite en un jour. Un adage auquel vous pourrez dÃ©sormais substituer AMD nâ€™a pas mis au point son Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition en une saison. Vous lâ€™avez compris dÃ¨s le titre, lâ€™entreprise a officialisÃ© cette puce. Un processeur atrophiÃ© de cache L3 dont Chi11eddog a Ã©tÃ© le premier Ã  nous parler il y a maintenant plusieurs mois de cela. Ce Ryzen a ensuite laissÃ© son empreinte Ã  plein dâ€™endroits ; ASRock lâ€™avait encore tout rÃ©cemment homologuÃ© pour ses cartes mÃ¨res avec un peu trop dâ€™empressement.

ryzen 9 9950x3d2

Il va coÃ»ter combien ce machin ?

Pour lâ€™occasion, AMD nous a gratifiÃ©s dâ€™une vidÃ©o de prÃ©sentation. On y retrouve notamment Jack Huynh, vice-prÃ©sident senior et directeur gÃ©nÃ©ral du groupe Â« Computing and Graphics Â».

Le communiquÃ© ne sâ€™embarrasse pas du superflu. Il liste quatre points clÃ©s, dont trois exposent les atouts de ce nouveau vaisseau amiral. Il sâ€™agit du premier processeur pour ordinateur de bureau au monde dont les deux chiplets intÃ¨grent la technologie AMD 3D V-Cache. Il est Ã©quipÃ© de 16 cÅ“urs Â« Zen 5 Â» et dâ€™un cache total de 208 Mo â€” un record pour un processeur Ryzen. Aux dires dâ€™AMD, il offre des gains de performances de 5 Ã  10 % par rapport au Ryzen 9 9950X3D sur les charges de travail crÃ©atives (telles que DaVinci Resolve ou Blender) et les compilations de code source Ã  grande Ã©chelle (comme Unreal Engine et Chromium). Enfin, il sera disponible dans le monde entier Ã  partir du 22 avril. Ã€ quel tarif ? Ce sera la surprise. Il nâ€™y a mÃªme pas un petit montant en dollars pour nous aiguiller.

ModÃ¨leCÅ“urs CPUFrÃ©quence maxCache L3TDP
Ryzen 9 9950X3D2 16x Zen 5 5,6 GHz 192 Mo 200 W
Ryzen 9 9950X3D 16x Zen 5 5,7 GHz 128 Mo 170 W
Ryzen 9 9950X 16x Zen 5 5,7 GHz 64 Mo 170 W
Ryzen 9 9900X3D 12x Zen 5 5,5 GHz 128 Mo 120 W
Ryzen 9 9900X 12x Zen 5 5,6 GHz 64 Mo 120 W
Ryzen 7 9850X3D 8x Zen 5 5,6 GHz 96 Mo 120 W
Ryzen 7 9800X3D 8x Zen 5 5,2 GHz 96 Mo 120 W
Ryzen 7 9750X* 8x Zen 5 5,6 GHz 32 Mo 120 W
Ryzen 7 9700X 8x Zen 5 5,5 GHz 32 Mo 65 W
Ryzen 5 9650X* 6x Zen 5 5,5 GHz 32 Mo 120 W
Ryzen 5 9600X 6x Zen 5 5,4 GHz 32 Mo 65 W
Ryzen 5 9600 6x Zen 5 5,2 GHz 32 Mo 65 W

La page du Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition.
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