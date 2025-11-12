AMD trace sa route jusquâ€™Ã  Zen 7 et garde le silence sur RDNA 5

Dans le cadre de son Financial Analyst Day, AMD a partagÃ© plusieurs diapositives plus ou moins instructives. Bien que sommaire et chiche en dÃ©tails, lâ€™une dâ€™elles, titrÃ©e Leadership CPU Core Roadmap, officialise pour la premiÃ¨re fois lâ€™architecture Zen 7. Et figurez-vous que celle-ci est prÃ©vueâ€¦ aprÃ¨s Zen 6 !

Zen 6, 2026

CommenÃ§ons justement par cette premiÃ¨re Ã©chÃ©ance. Le 2026 affichÃ© sous le bloc Zen 6 confirme que cette gÃ©nÃ©ration est attendue pour lâ€™an prochain. Deux autres enseignements se dÃ©gagent : la poursuite du double lignage (Zen 6 et Zen 6C) et le recours au procÃ©dÃ© N2 (2 nm) de TSMC.

Le troisiÃ¨me point ne surprendra personne. AMD promet davantage de fonctionnalitÃ©s liÃ©es Ã lâ€™intelligence artificielle. Rappelons toutefois que, comme son nom lâ€™indique, le Financial Analyst Day sâ€™adresse avant tout aux investisseurs ; il sâ€™agit donc dâ€™un exercice plus marketing que technique.

Cette feuille de route CPU englobe logiquement les gammes Ryzen et EPYC. Les noms de code nâ€™y figurent pas, mais nous devrions retrouver des Ryzen desktop Olympic Ridge, des Ryzen mobiles Medusa Point, et des EPYC Venice â€” entre autres modÃ¨les encore inconnus.

Une autre diapositive apporte toutefois une nuance au calendrier. Medusa Point y est placÃ© en 2027, et non en 2026. AMD miserait donc cette annÃ©e-lÃ sur Gorgon Point, une itÃ©ration de Zen 5. Cela accrÃ©dite l'idÃ©e d'une annÃ©e 2026 calme cÃ´tÃ© Ryzen mobiles.

Concernant Zen 7, AMD ne donne aucune temporalitÃ© prÃ©cise. Mais nul besoin de sortir la rÃ¨gle pour mesurer lâ€™Ã©chelle de la frise. Chaque gÃ©nÃ©ration suit un rythme biennal (les Ryzen 9000 datent de lâ€™Ã©tÃ© 2024 ; les 7000 de septembre 2022). Sachant que Zen 6 coÃ¯ncide avec 2026, on peut donc raisonnablement envisager des Ryzen Zen 7 courant 2028.

Ã€ leur sujet, pour la gravure, AMD se contente dâ€™Ã©voquer un Â« Future Node Â», sans plus de dÃ©tails. Lâ€™entreprise annonce nÃ©anmoins que Zen 7 inaugurera un nouveau moteur matriciel (New Matrix Engine) et offrira des capacitÃ©s IA renforcÃ©es. Pour lâ€™heure, les EPYC Verano sont les seuls produits possiblement associÃ©s Ã cette gÃ©nÃ©ration. Ils sont prÃ©vus aprÃ¨s Turin et Venice. Avec nÃ©anmoins la rÃ©serve dâ€™une dissonance calendaire qui les actait pour 2027.

Pour ses GPU, AMD sâ€™est montrÃ©e encore plus avare dâ€™informations. Lâ€™aprÃ¨s-RDNA 4 reste totalement flou ; il nâ€™a mÃªme pas de nom ! La diapositive rÃ©itÃ¨re juste la volontÃ© dâ€™amÃ©liorer les blocs dÃ©diÃ©s Ã lâ€™IA et au ray tracing.

Sur X, le leaker Kepler_L2 affirme quâ€™AMD nâ€™a toujours pas arrÃªtÃ© de nom. Il ne liste pas les choix, mais ce serait normalement entre RDNA 5 et UDNA. Bref, rien ne semble encore tranchÃ© pour la prochaine gÃ©nÃ©ration Radeon.