Et une Radeon RX 9060 XT de plus, une !

Les lancements silencieux et les produits atypiques, nous commençons à y être habitués chez AMD. Pour nous limiter aux cartes graphiques, l’entreprise avait par exemple sorti une Radeon RX 9060 de l’une de ses poches en août, pour un résultat pas si mauvais. Elle vient d’en extirper une nouvelle, la Radeon RX 9060 XT LP.

C'est jouer sur les mots

Le LP fait référence à Low Power. En sous-titre, la page consacrée à cette RX 9060 XT LP vante ainsi des « Immersive Experiences at Lower Power ». Un engagement certes différent du « tout ce dont vous avez besoin pour un gaming époustouflant » de la Radeon RX 9060 XT standard, mais tout de même engageant.

Inutile de s’emballer cependant. Par Low Power, comprenez 20 W de moins que pour la RX 9060 XT. Plus 160 W, donc, mais tout de même 140 W. Pas de quoi affranchir le GPU de son câble 8 broches, ni avoir la moindre incidence notable sur votre facture d’électricité.

En dehors de cet appétit théoriquement plus mesuré, cette Radeon RX 9060 XT Low-Power reste une Radeon RX 9060 XT. Elle renferme un GPU Navi 44 avec 32 unités de calcul et 2 048 processeurs de flux. Pour compléter le tableau, on retrouve 32 accélérateurs de ray tracing, 64 accélérateurs IA, 128 unités de texture et 64 ROP, le tout sur une puce totalisant 29,7 milliards de transistors.

Côté VRAM, cette nouvelle venue est dotée de 16 Go de GDDR6 au mieux épaulés par 32 Mo d’Infinity Cache. La mémoire est exploitée via un bus 128 bits, a une vitesse de 20 Gbit/s, soit une bande passante maximale de 320 Go/s. Enfin, côté connectique, DisplayPort 2.1a et HDMI 2.1b font la paire.

Au regard de ce qui précède, cette baisse de puissance implique forcément des fréquences GPU amoindries. Hélas, cette information est absente des caractéristiques. Il est néanmoins possible de les estimer via les différents pics de performances, lesquels sont légèrement rabotés : pour le FP32, on passe par exemple de 25,6 TFLOPS sur le modèle d’origine à 25 TFLOPS pour la version LP.

Carte graphique AMD Radeon RX 9060 XT AMD Radeon RX 9060 XT LE AMD Radeon RX 9060 GPU Navi 44 XT Navi 44 XT Navi 44 XL Processeurs de flux 2048 2048 1792 Fréquence GPU (boost) ~3,13 GHz ~3,05 GHz ~2,99 GHz Mémoire vidéo 8 / 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bus mémoire 128 bits 128 bits 128 bits Vitesse mémoire 20 Gbit/s 20 Gbit/s 18 Gbit/s Bande passante 320 Go/s 320 Go/s 288 Go/s TDP 150 W / 160 W 140 W 132 W Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Disponibilité Juin 2025 Décembre 2025 Août 2025

Cette Radeon RX 9060 XT LP a d’abord germé sur le site chinois d’AMD. Cette singularité laissait présupposer une carte cantonnée à ce marché. Elle s’est toutefois depuis ramifiée vers la version anglaise du site ; bourgeonnement qui oriente plutôt vers une intégration dans des PC prémontés. Dans tous les cas, il ne s’agit pas d’un grand rebattage de cartes. Juste que désormais, comme les Trois Mousquetaires, les Trois Stooges ou les Trois Petits Cochons, les Radeon RX 9060 XT forment elles aussi un trio ; un quatuor en embrassant toute la gamme RX 9060.

Vue comme ça, elle est opulente, cette série 9000.

Et bien sûr, si vous possédez une Radeon RX 9060 XT, libre à vous de la muer en version « LP » directement à la maison avec une limite de puissance bien réglée.