Les intégrateurs lancent la mode des ordinateurs prémontés… sans RAM

Contrainte par la forte demande de RAM, Paradox Customs, un intégrateur basé en Arizona, propose depuis quelques jours à ses clients d’acheter des PC préassemblés sans mémoire installée. La décision pouvait préfigurer une tendance, mais elle concernait pas vraiment les Français. Une marque qui nous est un peu plus familière, Maingear — dont le Retro 95, faux vieux desktop taillé pour flatter la fibre nostalgique, avait attiré notre attention il y a quelques mois — a pris la même direction.

Pourquoi pas, mais...

Dans les deux cas, ce sont les pénuries de mémoire, et la flambée des prix qui en découle, qui sont mises en avant. Afin d’éviter ce surcoût aux acquéreurs, les deux marques autorisent désormais l’achat de systèmes prémontés sans RAM. Elles leur laissent ainsi le choix d’utiliser des kits déjà en leur possession, voire d’en dénicher à meilleur prix.

Ceci dit, en principe, les intégrateurs jouissent d’un pouvoir de négociation bien supérieur à celui d’un client isolé. Une réalité encore valable, rappelée par Framework dans la note justifiant la hausse de 50 % du prix de ses mises à niveau DDR5. Autrement dit, il est peu probable que, pour un kit neuf, le pékin s’en sorte beaucoup mieux dans l’immense majorité des cas. Concrètement, sur un PC comme le MG1, Maingear facture 300 dollars pour 32 Go de DDR5 (2 × 16 Go), 450 dollars pour 48 Go (2 × 24 Go) et 700 dollars pour 64 Go (2 × 32 Go). Les références exactes ne sont pas précisées, pas plus que leurs spécifications. Néanmoins, en se basant sur les prix en dollars relevés via le comparateur PCPartPicker, ces montants apparaissent plutôt compétitifs face à un achat au détail.

Dans tous les cas, cette décision entraîne deux conséquences qui semblent assez antinomiques avec la raison d’être de ces intégrateurs. La première est qu’elle rompt la promesse d’un PC clé en main, immédiatement prêt à l’emploi. Privée de mémoire vive, la machine aura du mal à démarrer... Le second point relève davantage des conditions commerciales et du support. Les intégrateurs sélectionnent et valident traditionnellement chaque composant. Officiellement pour garantir la qualité ; officieusement, pour simplifier et cadrer le SAV. Dès lors, quid des responsabilités en cas de problème ? La porte s’ouvre à toute une série de clauses excluantes, qu’il s’agisse des marques de barrettes, de profils EXPO ou XMP mal choisis, ou de toutes les sources d'incompatibilités que nous vous laissons imaginer.

Maingear apporte toutefois quelques éléments de réponse à ce dernier problème dans sa communication. Pour l'appréhender, la marque introduit BYO RAM. Si l’approche se veut rassurante, elle apparaît aussi quelque peu alambiquée. Jugez plutôt : « Vous avez déjà de la RAM ? Vous avez déniché un kit redoutable ou une excellente affaire en ligne ? Passez commande et envoyez-nous votre mémoire : nous l’intégrerons à votre nouveau PC MAINGEAR, la testerons, puis l’optimiserons pour des performances et une fiabilité maximales. »

Une partie consacrée à la garantie précise : « Si nous détectons le moindre problème et que votre RAM est toujours couverte par la garantie du fabricant, nous vous accompagnerons dans la procédure de prise en charge et vous proposerons des solutions pour que l’assemblage de votre PC puisse se poursuivre sans encombre. »

Bref, dans le cas d’un kit déjà identifié par le client et qu’il ne reste plus qu’à commander, l’idée se défend. En revanche, le concept d'envoyer ses propres barrettes de RAM (à ses frais ?) lors de la commande d’une nouvelle machine paraît peu incitatif.