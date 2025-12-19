Les utilisateurs boutent lâ€™icÃ´ne Copilot hors des tÃ©lÃ©viseurs LG

|
Nous prenons lâ€™histoire directement en cours, et mÃªme Ã son Ã©pilogue. Mais vous avez sÃ»rement lu Ã propos de cette dystopie relayÃ©e un peu partout en dÃ©but de semaine ; elle ne vire pas Ã lâ€™utopie, mais propose un dÃ©nouement moins sinistre que prÃ©vu. Ã€ lâ€™Ã©vidence, grÃ¢ce Ã la grogne des mÃ©contents, lesquels nâ€™ont toutefois pas eu besoin de se muer en Annie Wilkes et de sÃ©questrer Lyu Jae-cheol (PDG de LG). Peu importe : lâ€™entreprise laissera la possibilitÃ© aux utilisateurs dâ€™enlever cette effroyable icÃ´ne Copilot de leur tÃ©lÃ©viseur.
Pour ceux Ã qui lâ€™histoire est Ã©trangÃ¨re, reprenons-la au premier chapitre. Plusieurs tÃ©moignages Reddit ont rapportÃ© que lâ€™assistant IA de Microsoft, non satisfait de vouloir dÃ©jÃ rÃ©genter nos PC quitte Ã se travestir sous les traits d'une adorable boule appelÃ©e Mico, sâ€™Ã©tait invitÃ© sur des tÃ©lÃ©viseurs LG Ã la suite dâ€™une mise Ã jour de webOS. Et quâ€™il nâ€™Ã©tait pas permis de le supprimer.
De fait, le vÃ©ritable prologue nous ramÃ¨ne encore plus loin en arriÃ¨re, dÃ©but janvier. Dans un communiquÃ©, LG Ã©voquait sa volontÃ© de passer Ã Â« lâ€™AI-Powered Personalization Â» sur ses tÃ©lÃ©viseurs. Lâ€™ajout programmÃ© de Microsoft Copilot y figure noir sur blanc. La marque le prÃ©sente comme un moyen de Â« rationaliser davantage un processus Â» de Â« parcours personnalisÃ© Â» dÃ¨s lâ€™allumage du tÃ©lÃ©viseur. Comme un outil censÃ© Â« permettre aux utilisateurs de trouver et dâ€™organiser efficacement des informations complexes Ã lâ€™aide dâ€™indices contextuels Â». Enfin, pour Â« une expÃ©rience encore plus fluide et engageante Â», LG souhaitait laisser Â« le chatbot IA identifier de maniÃ¨re proactive les difficultÃ©s potentielles des utilisateurs afin de proposer des solutions pertinentes en temps voulu Â».
Il y a six jours, la matÃ©rialisation de cette volontÃ©e, relayÃ©e dans un post Reddit, a suscitÃ© de nombreuses rÃ©actions. Dans un communiquÃ© adressÃ© Ã The Verge, Chris De Maria, porte-parole de LG, a indiquÃ© quâ€™il serait finalement possible de supprimer cette icÃ´ne, sans toutefois donner dâ€™Ã©chÃ©ance. Lâ€™entreprise a Ã©galement partagÃ© le communiquÃ© ci-dessous :
Ã€ la suite de rÃ©cents articles consacrÃ©s Ã lâ€™arrivÃ©e de Microsoft Copilot sur les tÃ©lÃ©viseurs LG, nous souhaitons apporter une clarification importante. Microsoft Copilot est proposÃ© sous la forme dâ€™une icÃ´ne de raccourci, destinÃ©e Ã amÃ©liorer lâ€™accessibilitÃ© et la commoditÃ© pour les utilisateurs. Il ne sâ€™agit pas dâ€™un service applicatif intÃ©grÃ© au tÃ©lÃ©viseur. Lorsque lâ€™utilisateur sÃ©lectionne le raccourci Copilot, le site web de Microsoft sâ€™ouvre via le navigateur Internet du tÃ©lÃ©viseur, et des fonctionnalitÃ©s telles que lâ€™entrÃ©e microphone ne sont activÃ©es quâ€™avec le consentement explicite de lâ€™utilisateur.
La conclusion de cette histoire ? Que les Ã©quipes de LG et de Microsoft auraient Ã©tÃ© bien inspirÃ©es de lire quelques fables. Y compris celles issues de la littÃ©rature jeunesse, comme Le Vent et le Soleil. Un conte que nous retranscrivons ici dans une version remaniÃ©e par Anne Fronsacq, Ã destination des enfants du 21e siÃ¨cle ; un apologue plus ancien et universel, que lâ€™on retrouve aussi chez TolstoÃ¯ sous le titre Le Soleil et le vent. Pour les impatients, la morale version 2025 : si tu veux tâ€™immiscer, Ã©vite de forcer.
