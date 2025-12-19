Les utilisateurs boutent lâ€™icÃ´ne Copilot hors des tÃ©lÃ©viseurs LG

Nous prenons lâ€™histoire directement en cours, et mÃªme Ã son Ã©pilogue. Mais vous avez sÃ»rement lu Ã propos de cette dystopie relayÃ©e un peu partout en dÃ©but de semaine ; elle ne vire pas Ã lâ€™utopie, mais propose un dÃ©nouement moins sinistre que prÃ©vu. Ã€ lâ€™Ã©vidence, grÃ¢ce Ã la grogne des mÃ©contents, lesquels nâ€™ont toutefois pas eu besoin de se muer en Annie Wilkes et de sÃ©questrer Lyu Jae-cheol (PDG de LG). Peu importe : lâ€™entreprise laissera la possibilitÃ© aux utilisateurs dâ€™enlever cette effroyable icÃ´ne Copilot de leur tÃ©lÃ©viseur.

Une fable version 2025

Pour ceux Ã qui lâ€™histoire est Ã©trangÃ¨re, reprenons-la au premier chapitre. Plusieurs tÃ©moignages Reddit ont rapportÃ© que lâ€™assistant IA de Microsoft, non satisfait de vouloir dÃ©jÃ rÃ©genter nos PC quitte Ã se travestir sous les traits d'une adorable boule appelÃ©e Mico, sâ€™Ã©tait invitÃ© sur des tÃ©lÃ©viseurs LG Ã la suite dâ€™une mise Ã jour de webOS. Et quâ€™il nâ€™Ã©tait pas permis de le supprimer.

De fait, le vÃ©ritable prologue nous ramÃ¨ne encore plus loin en arriÃ¨re, dÃ©but janvier. Dans un communiquÃ©, LG Ã©voquait sa volontÃ© de passer Ã Â« lâ€™AI-Powered Personalization Â» sur ses tÃ©lÃ©viseurs. Lâ€™ajout programmÃ© de Microsoft Copilot y figure noir sur blanc. La marque le prÃ©sente comme un moyen de Â« rationaliser davantage un processus Â» de Â« parcours personnalisÃ© Â» dÃ¨s lâ€™allumage du tÃ©lÃ©viseur. Comme un outil censÃ© Â« permettre aux utilisateurs de trouver et dâ€™organiser efficacement des informations complexes Ã lâ€™aide dâ€™indices contextuels Â». Enfin, pour Â« une expÃ©rience encore plus fluide et engageante Â», LG souhaitait laisser Â« le chatbot IA identifier de maniÃ¨re proactive les difficultÃ©s potentielles des utilisateurs afin de proposer des solutions pertinentes en temps voulu Â».

Il y a six jours, la matÃ©rialisation de cette volontÃ©e, relayÃ©e dans un post Reddit, a suscitÃ© de nombreuses rÃ©actions. Dans un communiquÃ© adressÃ© Ã The Verge, Chris De Maria, porte-parole de LG, a indiquÃ© quâ€™il serait finalement possible de supprimer cette icÃ´ne, sans toutefois donner dâ€™Ã©chÃ©ance. Lâ€™entreprise a Ã©galement partagÃ© le communiquÃ© ci-dessous :

Ã€ la suite de rÃ©cents articles consacrÃ©s Ã lâ€™arrivÃ©e de Microsoft Copilot sur les tÃ©lÃ©viseurs LG, nous souhaitons apporter une clarification importante. Microsoft Copilot est proposÃ© sous la forme dâ€™une icÃ´ne de raccourci, destinÃ©e Ã amÃ©liorer lâ€™accessibilitÃ© et la commoditÃ© pour les utilisateurs. Il ne sâ€™agit pas dâ€™un service applicatif intÃ©grÃ© au tÃ©lÃ©viseur. Lorsque lâ€™utilisateur sÃ©lectionne le raccourci Copilot, le site web de Microsoft sâ€™ouvre via le navigateur Internet du tÃ©lÃ©viseur, et des fonctionnalitÃ©s telles que lâ€™entrÃ©e microphone ne sont activÃ©es quâ€™avec le consentement explicite de lâ€™utilisateur.

La conclusion de cette histoire ? Que les Ã©quipes de LG et de Microsoft auraient Ã©tÃ© bien inspirÃ©es de lire quelques fables. Y compris celles issues de la littÃ©rature jeunesse, comme Le Vent et le Soleil. Un conte que nous retranscrivons ici dans une version remaniÃ©e par Anne Fronsacq, Ã destination des enfants du 21e siÃ¨cle ; un apologue plus ancien et universel, que lâ€™on retrouve aussi chez TolstoÃ¯ sous le titre Le Soleil et le vent. Pour les impatients, la morale version 2025 : si tu veux tâ€™immiscer, Ã©vite de forcer.

Le soleil et le vent discutent afin de savoir qui de l'un ou de l'autre est le plus fort.

Â« Je vais te prouver que c'est moi, dit le vent au soleil. Je vais faire Ã´ter son manteau au vieillard que tu vois lÃ bas, bien plus vite que tu ne peux le faire toi ! Â»

Ã€ ces mots, le soleil disparaÃ®t derriÃ¨re les nuages.

Le vent se met Ã souffler avec rage.

Plus il soufflait, plus l'homme serrait son manteau contre lui.

Le vent se transforma en ouragan, l'homme serra son manteau plus fort encore.

Le vent finit par se lasser et par tomber.

Sortit de derriÃ¨re son nuage, le soleil sourit Ã l'homme avec douceur.

Sentant la chaleur, il s'essuya et Ã´ta son manteau.

Le soleil dit alors au vent

Que bontÃ© et douceur sont toujours plus fortes que violence et fureur.