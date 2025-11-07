Le lancement des GeForce RTX 50 SUPER serait désormais compromis

Les spéculations autour d’une série GeForce RTX 50 SUPER courent depuis des mois ; seulement, le parcours ne cesse de s’allonger, la ligne d’arrivée de s’éloigner. Alors que durant l’été, une sortie avant Noël était évoquée par TweakTown, fin septembre, plusieurs sources avaient contesté cette fenêtre temporelle et évoqué plutôt le premier trimestre 2026. Voici désormais une position encore plus radicale : pour Uniko’s Hardware, il n’est même plus question de report, mais d’une pure annulation.

La rumeur s'évapore

Dans son X, le média prend bien soin de préciser que son propos n’est, comme tout ce qui a précédé, qu’une rumeur à ce stade. Mais l’auteur avance néanmoins l’abandon de la série GeForce RTX 50 SUPER — au motif d’une pénurie de modules GDDR7 de 3 Go, lesquels étaient supposés être les principaux bienfaiteurs de ces cartes (RTX 5080 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER et RTX 5070 SUPER), en remplacement des modules de 2 Go actuellement exploités par les références moins « supers ». En commentaire, Uniko’s Hardware allègue que ces puces de 3 Go resteraient la chasse gardée des RTX 5090 Laptop et RTX PRO 6000 Blackwell, du moins pour cette génération.

Ce n’est pas tout ; l’auteur joue l’oiseau de mauvais augure jusqu’au bout. Il suggère que les modules GDDR7 de 2 Go vont devenir plus onéreux, et que cette hausse se répercutera sur le prix des RTX 50 qui les utilisent.

Certes, il est toujours curieux de parler d’annulation de produits n’ayant jamais été officialisés. Néanmoins, au regard de l’offre actuelle et des précédentes gammes, anticiper une série SUPER n’avait rien de saugrenu. Toutefois, dans le contexte d’une forte demande du secteur de l’IA, il est possible que NVIDIA ait d’autres priorités que de bonifier ses GeForce RTX 50 — d’autant que la concurrence peut difficilement être qualifiée de féroce.

En somme, une approche à rebours de celle d’AMD pour ses Ryzen X3D, dont les rangs pourraient bientôt s’étoffer de nombreuses références, et ce malgré l'absence de Core sur ce segment. À la différence près qu’à l’échelle du marché, NVIDIA domine outrageusement celui des GPU dédiés, quand celui des processeurs de bureau reste bien plus disputé entre Intel et AMD.