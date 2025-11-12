Windows 11 KB5068861 : icône de batterie redessinée, menu Démarrer affiné, Task Manager réparé

La décision de Microsoft aura sans doute un peu moins d’incidence sur votre quotidien que l’armistice de 1918 pour les miraculés des tranchées — mais que voulez-vous, à chaque génération ses chamboulements. Pour les utilisateurs d’ordinateurs portables, la Windows 11 Tuesday Update build 26100 / 26200.7121, déployée depuis hier, opère un ravalement de façade de l'icône batterie, sans pour autant en faire une gueule cassée. Elle fait également évoluer le menu Démarrer et corrige plusieurs bogues.

Une icône allongée et colorisée

Pour ce genre de modifications, une comparaison vaut mieux qu’un long discours. Nos confrères de Windows Latest ont proposé celle ci-dessous. Microsoft a ainsi retravaillé ses icônes de deux manières. D’abord, la représentation de la batterie a été légèrement remodelée : elle s’est allongée et change désormais de couleur selon son état de charge.

L’entreprise permet en outre d’afficher le pourcentage de batterie, via une option qu’il faut activer manuellement dans les paramètres. Forcément, ces changements concernent les ordinateurs portables.

Sur la page dédiée à cette update KB5068861, Microsoft détaille aussi les modifications apportées au menu Démarrer. Celui-ci bénéficie désormais d’une mise à l’échelle adaptative, qui ajuste automatiquement l’affichage à la taille de l’écran. La màj introduit également de nouvelles options de personnalisation : la vue bibliothèque d’applications est mieux mise en avant, avec un accès plus direct et intuitif, tandis que les utilisateurs peuvent épingler davantage de raccourcis pour adapter l’interface à leurs besoins. Enfin, la section des contenus recommandés peut désormais être désactivée entièrement ; une possibilité qui devrait en réjouir plus d’un.

Côté correctifs, Microsoft s’attaque notamment à un bogue du Gestionnaire des tâches introduit par la KB5067036. Celui-ci restait actif en arrière-plan même après sa fermeture. Pour les adeptes du Ctrl + Alt + Suppr, cette persistance pouvait entraîner une saturation inattendue de la RAM et du CPU. TPU relevait entre 20 et 95 Mo de RAM par processus, et environ 0,9 % d’utilisation CPU par tskmgr.exe. Sur notre système équipé d’un Ryzen 5 5600X, la charge est d'environ 2,3 % pour le CPU, avec 55,9 Mo de RAM. Pas besoin d’un dessin pour comprendre qu’une dizaine d’instances pouvaient, pour reprendre les mots de Microsoft, « consommer des ressources système et affecter les performances de l’appareil ». Rappelons aussi que depuis la 26200.7019, votre PC est capable de se mettre à jour puis de s'éteindre.

Comme toujours, pas d’inquiétude si vous ne constatez pas encore ces changements ; le déploiement est progressif.