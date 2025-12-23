Le NVMe natif s’invite aussi dans Windows 11, en douce

Il y a tout juste une semaine, Microsoft se targuait d’ouvrir une nouvelle ère du stockage dans Windows Server 2025 grâce à un support NVMe natif. Selon les mesures de l’entreprise, celui-ci améliore sensiblement les performances des SSD. Et d’après quelques expérimentateurs audacieux, Windows 11 peut aussi en profiter.

Quelques résultats

Rappelons brièvement la situation côté Windows Server 2025. Jusqu’alors, les accès au stockage passaient toujours par une traduction de l’ancien protocole SCSI vers NVMe. Désormais, le support est véritablement natif. À la clé, selon Microsoft, des latences plus faibles, davantage d’IOPS et une charge CPU réduite.

Ces promesses ont logiquement suscité l’envie chez les « simples » utilisateurs de Windows 11. Cela tombe bien, le site deskmodder.de a publié un guide expliquant comment forcer Windows 11 à utiliser nvmedisk.sys, via la modification de trois valeurs du registre.

En l’état, si vous ouvrez le Gestionnaire de périphériques et examinez vos SSD NVMe, vous devriez normalement voir apparaître disk.sys dans les détails du pilote (image de couverture) Un pilote qui remonte à 2006 et qui traite les périphériques NVMe comme de simples disques SCSI.

Les sites heise.de et Notebookcheck ont suivi les prescriptions de deskmodder.de. Le premier fournit la capture ci-dessous ; elle illustre le basculement vers nvmedisk.sys.

© Heise.de

Même constat chez Notebookcheck, qui montre, benchmarks à l’appui, les effets de ces changements sur des SSD Micron 3400 de 512 Go et 1 To. Heise évoque de son côté un gain de débit de l’ordre de 10 à 15 % lors d’un test rapide.

Avant / Après © Notebookcheck

Forcément, la manipulation est loin d’être anodine. Tous les SSD NVMe ne semblent pas la supporter. Surtout, elle peut provoquer des plantages de Windows 11, voire empêcher le système de démarrer. En clair, à vos risques et périls. À défaut, on ne saurait trop vous recommander de prévoir une sauvegarde complète avant toute tentative… ou tout simplement d’attendre que Microsoft active officiellement cette prise en charge native, d’ici dix ou vingt ans.