2026, une période creuse pour les Ryzen mobiles ?

Le divulgateur momomo_us a publié deux feuilles de route officieuses qui tracent les perspectives du segment mobile pour AMD et Intel. Pour la première, le marché des processeurs portables ne devrait pas connaître de bouleversements majeurs avant 2027. L’année prochaine s’annonce comme une transition en douceur, avec un simple refresh baptisé Gorgon Point. Basé sur Zen 5, ces processeurs conserveraient le même nombre de cœurs, le même procédé de gravure en 4 nm et les mêmes briques NPU et GPU que Strix Point. Autrement dit, il faudrait bien s’attendre à quelques optimisations, mais pas à une révolution architecturale.

© AMD

Zen 6 pas en 2026 sur le segment mobile ?

Pour les références les plus haut de gamme, Fire Range et Strix Halo, cette stratégie de temporisation serait encore plus assumée ; l’offre resterait inchangée en 2026. Ce n’est qu’en 2027 que les choses bougeraient véritablement, avec l’arrivée de deux familles Zen 6, celles des Gator Range et des Medusa Point.

La première est présentée comme le futur fleuron mobile, appelée à succéder à Fire Range, mais sans plus de détails à ce stade. La seconde, en revanche, qui avait l'objet d'une précédente fuite chez MLID, a des contours plus précis. Medusa Point adopterait un packaging FP10 et profiterait d’une gravure en 3 nm. La configuration attendue : quatre cœurs Zen 6 complets, quatre cœurs compacts Zen 6c, deux cœurs basse consommation, et une partie graphique intégrée avec huit unités de calcul RDNA/UDNA. Un cocktail pensé pour équilibrer CPU / iGPU et capacités locales en IA via la NPU.

Pour compléter, sachez que la chaîne MLID a publié en fin de semaine dernière une vidéo consacrée aux Medusa. L’auteur anticipe pour sa part une sortie de Medusa Point plutôt fin 2026. Surtout, il entrevoit des Mesuda Halo proposant jusqu’à 24 cœurs CPU et 48 unités de calcul GPU (Zen 6 / RDNA 5) pour 2027. Tom parle aussi d’une variante Medusa Halo Mini destinée aux ordinateurs portables et aux systèmes compacts. Ces puces auraient 4 cœurs Zen 6, 8 cœurs Zen 6c et 2 cœurs Zen 6 LP (14 au total), associés à 24 CU RDNA 5 et 10 Mo de cache L2.

Bref, si la feuille de route de momomo_us se confirme, 2026 risque de marquer une année de statu quo pour les Ryzen des laptops chez AMD. L’entreprise viserait plutôt 2027 pour rebattre les cartes, avec un repositionnement sur le haut de gamme et une nouvelle génération plus ambitieuse. Pas d’inquiétude toutefois, les gammes desktop et serveur, non évoquées ici, doivent bien inaugurer Zen 6 dès l’an prochain. Tom de MLID suggère quant à lui un calendrier similaire pour les laptops.

Intel, pas au-delà de 2026 !

La même fuite détaille également les plans d’Intel pour 2025 et 2026, mais ne va pas au-delà. Y apparaissent des noms bien connus, avec Arrow Lake et Panther Lake ; de source officielle, ces derniers sortiront en 2025. Est également mentionnée une gamme Wildcat Lake en 2026. Elle couvrirait principalement les processeurs U-Series et engloberait quelques Core P (28 W).

Comme toujours avec de telles informations, recevez-les avec une certaine retenue. Elles proviennent malgré tout d’une source (momomo_us) dont la fiabilité n’est plus à démontrer. Celle de MLID est en revanche plus contestée.