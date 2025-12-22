Trêve hivernale : Windows Insider fait une pause, les builds reprendront en 2026

Membres Windows Insider, vous allez pouvoir vous reposer pendant les fêtes. Microsoft a déployé la Windows 11 Insider Preview Build 26220.7523 le 19 décembre dernier pour Windows 11, version 25H2 ; ce sera en principe la dernière de l’année. L’équipe a indiqué dans la foulée sur le réseau social X qu’il s’agissait du final flight. Fidèles à la tradition, ses membres vont donc profiter de la période de Noël et du Nouvel An pour se reposer. Et revenir en forme en 2026, sans doute encore plus déterminés à implanter Copilot partout.

Une année 2025 qui se termine sous l'étoile de Copilot

La pique n’est pas gratuite. Indépendamment du petit grabuge lié à l’enracinement de Copilot dans les téléviseurs LG (une action qui n’avait bien entendu rien à voir avec l’équipe du Windows Insider Program), le principal ajout mis en avant dans le billet consacré à la Preview Build précitée est l’introduction de la fonctionnalité Ask Copilot dans la barre des tâches Microsoft 365 Copilot. Ce prolongement, qui doit se déployer progressivement, ne concerne toutefois que les États-Unis pour le moment. Sa matérialisation :

La seconde adjonction est du même acabit. Windows permet désormais « de garder un œil sur vos Agents directement depuis la barre des tâches » ; l’exemple mis en avant est Researcher, appelé Chercheur en français. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec celui-ci, Microsoft le définit comme un « assistant intelligent dans Microsoft 365 Copilot, conçu pour faire face à des recherches complexes et multi-étapes et fournir un rapport structuré et cité à la source ». L’entreprise ajoute qu’il faut le considérer « comme un partenaire de recherche surchargé qui vous aide à collecter, analyser et résumer des informations à partir du web et, au travail, à partir de fichiers, d’e-mails, de réunions et de conversations auxquels vous avez accès », afin de « faciliter l’obtention de réponses détaillées et la prise de décisions plus rapidement ». Quelle différence par rapport à Copilot ? Le Chercheur offrirait un « raisonnement plus approfondi » et « excellerait dans le traitement de tâches complexes et en couches nécessitant une analyse réfléchie ». Bref, les membres Insider peuvent désormais suivre l’avancement du travail de leur subalterne en passant simplement la souris sur son icône.

Parmi les autres révisions du système, évoquons l’introduction des Agent Launchers, un nouveau framework qui permet aux applications Windows d’enregistrer des agents d’IA et de les rendre découvrables à l’échelle du système. Enfin, le Narrateur devient davantage personnalisable, tandis que d’autres éléments de l’OS, à l’image de l’expérience du clavier tactile pour la saisie vocale, bénéficient d’une refonte.

Bon nombre de ces fonctionnalités sont déployées de manière progressive et, comme indiqué plus haut, pas nécessairement dans toutes les régions. Mais une chose est certaine, Microsoft s'échine à faire de l’IA un pilier central de l’expérience Windows depuis des mois, et ce n’est pas près de s’arranger en 2026.

Enfin, à propos du message posté sur X, vous imaginez aisément les deux types de réactions : certains souhaitent de bonnes fêtes à l’équipe, tandis que d’autres s’offusquent que des fonctionnalités resteront « cassées » jusqu’en janvier… au mieux. Ceci dit, cette pause a aussi une vertu très terre à terre : éviter de livrer de nouvelles builds durant une période où de nombreux services sont désertés, au risque de transformer un supposé correctif en cadeau empoisonné.