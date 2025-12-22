Fin de partie pour les Steam Deck LCD

Il y a un an, pour les fêtes, Valve déployait un Steam Deck tout de blanc vêtu. Ambiance bien différente en cette fin d’année 2025, avec la mise à mort du modèle LCD 256 Go, dernier survivant doté de cette technologie d’affichage dans la gamme actuelle.

La facture minimale s'alourdit pour le Steam Deck

Écartons d’emblée un éventuel malentendu. Les renseignements présents sur la page française consacrée aux Steam Deck sont obsolètes depuis plusieurs mois. Il y est notamment question d’une rupture de stock temporaire pour les modèles 512 Go et 1 To de Steam Deck OLED, avec un « réapprovisionnement prévu pour l’été 2025 ». Même imbroglio du côté des spécifications, avec une FAQ qui promeut un « Steam Deck LCD 256 Go (nouveau modèle d’entrée de gamme) [qui] est le même Steam Deck 256 Go ». Bref, il ne faut pas se fier à cette page.

Sur la version anglaise du site, en revanche, tout est plus ou moins à jour. Surtout, une phrase ne laisse place à aucune ambiguïté : « Nous ne produisons plus le modèle Steam Deck LCD 256 Go. Une fois les stocks écoulés, il ne sera plus disponible ». De fait, cet épuisement est déjà échu.

Comme indiqué plus haut, le 256 Go constituait la seule version LCD encore commercialisée ; les modèles 64 Go et 512 Go avaient déjà été rayés du catalogue. Désormais, ne subsistent donc plus que deux Steam Deck : les versions 512 Go et 1 To en OLED. La facture minimale grimpe ainsi à 569 euros ; comptez 110 euros supplémentaires, soit un total de 679 euros, pour la capacité de 1 To. Par ailleurs, inutile de se tourner vers les modèles reconditionnés. En effet, tous sont annoncés comme « épuisés ».

Valve n’a pas commenté sa décision. D’aucuns l’attribuent à une volonté de rationalisation, à l’approche des Steam Machine, du Steam Frame ou encore d’un nouveau Steam Controller. D’autres y voient une conséquence directe des tensions sur le marché de la mémoire. Peu importe la raison, la conséquence est la même.