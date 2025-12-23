La RAM coÃ»te un rein, mais faut-il vraiment 32 Go pour jouer en 2025 ?

Câ€™est une sempiternelle interrogation : combien de RAM pour son PC de jeu ? La derniÃ¨re fois que nous nous lâ€™Ã©tions posÃ©e, par lâ€™intermÃ©diaire de TechSpot, remontait Ã 2018. La conclusion Ã©tait simple : pour les jeux rÃ©cents, 8 Go Ã©taient devenus caduques ; 16 Go reprÃ©sentaient le juste milieu ; 32 Go restaient excessifs.

8, 16 ou 32 Go fin 2025

Sept ans plus tard, la question revient rÃ©guliÃ¨rement sur les forums, portÃ©e par les nouveaux qui se lancent dans le montage de leur premier PC. Seulement, en cette fin dâ€™annÃ©e 2025, ce qui ne constituait autrefois quâ€™une petite fraction de lâ€™investissement peut devenir le principal poste de dÃ©pense, en particulier sur la DDR5.

Dans ce contexte, la chaÃ®ne YouTube VCG a jaugÃ© lâ€™impact des quantitÃ©s de RAM prÃ©citÃ©es dans des titres modernes. La conclusion est claire : si vous devez vous contenter de 16 Go dans cette pÃ©riode oÃ¹ la RAM coÃ»te un rein, ce nâ€™est pas dramatique.

La vidÃ©o est bien chapitrÃ©e et les mesures suffisamment limpides pour ne pas nÃ©cessiter de longs commentaires. PrÃ©cisons simplement que la configuration utilisÃ©e vise Ã Â« isoler la RAM systÃ¨me Â». La config sâ€™articule ainsi autour dâ€™une GeForce RTX 5090 (24 Go) et dâ€™un Ryzen 7 5800X3D. Vous lâ€™aurez compris, avec cette puce, nous sommes donc sur de la DDR4, en lâ€™occurrence de la DDR4-3200. Les modules sont installÃ©s sur une carte mÃ¨re B550 (Gigabyte B550 Gaming X V2).

Concernant les jeux, le panel est large. Les deux premiers, Arc Raiders et Battlefield 6, affichent dâ€™ailleurs des configurations minimales de respectivement 12 et 16 Go de RAM. Paradoxalement, sur ce second titre, 8 Go se rÃ©vÃ¨lent moins dÃ©lÃ©tÃ¨res que sur Arc Raiders. Dans lâ€™ensemble, cette quantitÃ© limite la frÃ©quence dâ€™images moyenne et, surtout, rend lâ€™expÃ©rience beaucoup moins stable, avec de nombreux stutters. En moyenne, les 1 % Low sont ainsi nettement plus bas. Passer de 32 Ã 16 Go bride Ã©galement lÃ©gÃ¨rement les IPS et induit des 1 % Low plus faibles, mais avec un Ã©cart beaucoup plus mesurÃ©.

QuantitÃ© DDR4-3200 8 Go 16 Go 32 Go Moyenne IPS dans 27 jeux 122 129 132 1 % Low dans 27 jeux 46 68 75

Le prÃ©sentateur ne cache pas sa surprise de voir que 8 Go restent encore exploitables dans pas mal de jeux. Il rappelle toutefois quâ€™il sâ€™agit dâ€™un systÃ¨me de test, dÃ©pourvu de toute tÃ¢che en arriÃ¨re-plan susceptible de pÃ©naliser davantage un PC Â« ordinaire Â». En revanche, il prÃ©cise Ã©galement que rÃ©duire les paramÃ¨tres graphiques peut amÃ©liorer la situation, les mesures ayant Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©es en High, dans ce que nous supposons Ãªtre du 1080p (sauf erreur de notre part, la dÃ©finition n'est pas mentionnÃ©e).

Quoi quâ€™il en soit, sur la DDR4, les tarifs restent bien moins dÃ©lirants que sur la DDR5. Chez LDLC, la barrette de 16 Go de DDR4-3200 la moins chÃ¨re sâ€™affiche Ã 128 euros, contre 246 euros pour une DDR5-5600. Autant dire que 32 Go restent accessibles sur un systÃ¨me en DDR4, mais nÃ©cessitent au minimum un billet violet en DDR5.

Enfin, comme le rapporte VieuxConGaming (le pseudo du prÃ©sentateur chevelu de la chaÃ®ne) en intro, une vidÃ©o mise en ligne il y a quelques semaines mesurait lâ€™incidence de la vitesse mÃ©moire en DDR5 sur les performances en jeu. Vous la trouverez ci-dessous si le sujet vous intÃ©resse.