Mettre à jour et arrêter : dix ans plus tard, Windows y parvient enfin

Finir sa journée par une mise à jour suivie d’une extinction automatique de son ordinateur ; une démarche simple en apparence. Mais chez Microsoft, rien n'est jamais simple. Depuis les débuts de Windows 10, nombreux sont ceux qui ont eu la mauvaise surprise de retrouver leur machine allumée alors qu’ils étaient convaincus d’avoir cliqué sur « Mettre à jour puis arrêter ». Avec pour conséquences, des ordinateurs qui restent allumés pour rien, et de quoi troubler ceux ayant la propension à douter de leurs moindres faits et gestes (« J’étais pourtant sûr de l’avoir éteint… je gâtouille ? »). Qu’ils se rassurent, le dysfonctionnement ne venait pas de leur système nerveux, mais bien du système d’exploitation. Et il est, a priori, enfin corrigé.

Selon une note mise en évidence par Windows Latest, Microsoft a mis fin à ce vieux bogue avec Windows 11 25H2 build 26200.7019 (ou 26100.7019 pour la version 24H2). Le correctif détaille : « Correction d’un problème sous-jacent pouvant empêcher l’option "Mettre à jour et arrêter" d’éteindre réellement le PC après l’installation des mises à jour. »

Microsoft n’a pas détaillé la cause exacte du dysfonctionnement, mais la source évoque une condition de concurrence ou un souci dans la pile de maintenance de Windows (Windows Servicing Stack). Lorsqu’un utilisateur choisit « Mettre à jour et arrêter », le système doit effectuer deux opérations : appliquer les mises à jour, puis éteindre le PC. Un enchaînement plus subtil qu’il n’y paraît, au cours duquel Windows redémarre brièvement en mode de maintenance hors ligne pour remplacer certains fichiers système verrouillés. En théorie, la machine devait ensuite s’éteindre ; en pratique, elle revenait à l’écran de connexion. La piste la plus plausible est que le Servicing Stack n’enregistrait pas ou ne recevait pas l’ordre d’arrêt. L’instruction se perdait sans doute au redémarrage à cause d’un conflit de synchronisation ou d’une interférence avec le démarrage rapide.

Ce bogue, présent depuis Windows 10, aura donc empêché les PC de réellement s’éteindre pendant près d’une décennie. S’il n’avait rien de dramatique pour un ordinateur fixe, il a pu malgré tout causer quelques désagréments aux utilisateurs de portables. D’aucuns les laissaient sur batterie, persuadés que leur machine s’éteindrait d’elle-même une fois ses affaires terminées.