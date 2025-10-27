|
AMD recycle et renomme : bienvenue aux Ryzen 10 et 100
|
AMD recycle et renomme : bienvenue aux Ryzen 10 et 100
Ã€ lâ€™instar de sa concurrente, AMD ne se prive pas de faire du neuf avec du vieux. Ou, pour le dire plus explicitement, dâ€™essayer de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Lâ€™approche passe par deux types de manÅ“uvres bien maÃ®trisÃ©es. La premiÃ¨re consiste Ã crÃ©er directement des gammes fourre-tout : des pot-pourris qui regroupent plein dâ€™architectures diffÃ©rentes sous une mÃªme banniÃ¨re. Le cas le plus emblÃ©matique du moment est sÃ»rement celui des Ryzen Z2, vitrine dâ€™un beau maquignonnage. La seconde est lÃ©gÃ¨rement moins pernicieuse. Sâ€™il est toujours question de redonner un coup de neuf Ã des antiquitÃ©s en les renommant, ces ressuscitÃ©s sont au moins clairement identifiÃ©s â€” ils ne sont pas mÃ©langÃ©s Ã de fringants juvÃ©niles, et brouillent donc moins les pistes. Cas typique : la famille des Ryzen 200, composÃ©e dâ€™anciens Ryzen 8000. Câ€™est Ã une telle combine que nous sommes confrontÃ©s ici.
Les gammes existantes lors du CES 2025
Le leaker Olrak29 a dÃ©couvert plusieurs processeurs inÃ©dits sur le site dâ€™AMD. Ils inaugurent des gammes Ryzen 100 et Ryzen 10. Leur fiche annonce une date de lancement au 1er octobre 2025, mais les pages semblent avoir Ã©tÃ© mises en ligne tout rÃ©cemment (en tout cas, elles nâ€™ont aucune archive).
Pour clarifier, rappelons que la sÃ©rie Ryzen 300 regroupe les APU Strix Point et Krackan, tandis que la sÃ©rie Ryzen 200 rassemble les Hawk Point et Phoenix. DÃ©sormais, comptez sur les Ryzen 100, des puces Zen 3+ autrefois appelÃ©es Rembrandt, alias Ryzen 6000 â€” une gamme dÃ©gainÃ©e lors du CES 2022. Le vaisseau amiral est a priori le Ryzen 7 170, un mÃ©lange de Ryzen 7 6800U et de Ryzen 7 6800H.
|Processeur
|Config CPU
|FrÃ©quence CPU
|Cache L2
|Cache L3
|iGPU
|MÃ©moire
|cTDP
|AMD Ryzen 7 170
|8C/16T
|3,2/4,75 GHz
|4 Mo
|16 Mo
|AMD Radeon 680M (12 CU) 2,2 GHz
|DDR5
|35-54 W
|AMD Ryzen 7 160
|8C/16T
|2,7/4,75 GHz
|4 Mo
|16 Mo
|AMD Radeon 680M (12 CU) 2,2 GHz
|DDR5
|35-54 W
|AMD Ryzen 5 150
|6C/8T
|3,3/4,55 GHz
|3 Mo
|16 Mo
|AMD Radeon 660M (6 CU) 1,9 GHz
|DDR5
|35-54 W
|AMD Ryzen 5 130
|6C/8T
|2,9/4,55 GHz
|3 Mo
|16 Mo
|AMD Radeon 660M (6 CU) 1,9 GHz
|DDR5
|15 - 30 W
|AMD Ryzen 3 110
|4C/8T
|3/4,3 GHz
|2 Mo
|8 Mo
|AMD Radeon 640M (4 CU) 1,8 GHz
|DDR5
|15-30 W
Les Mendocino sont Ã©galement remis au goÃ»t du jour : ils deviennent les Ryzen 10 et fleurent bon lâ€™architecture Zen 2. La gamme regroupe deux processeurs Zen 2 Ã 4 cÅ“urs et deux unitÃ©s de calcul (iGPU Radeon 610), les Ryzen 3 30 et Ryzen 5 40.
|Processeur
|Config CPU
|FrÃ©quence CPU
|Cache L2
|Cache L3
|iGPU
|MÃ©moire
|TDP
|AMD Ryzen 5 40
|4C/8T
|2,8/4,3 GHz
|2 Mo
|4 Mo
|AMD Radeon 610M (2 CU) 1,9 GHz
|LPDDR5
|15 W
|AMD Ryzen 3 30
|4C/8T
|2,4/4,1 GHz
|2 Mo
|4 Mo
|AMD Radeon 610M (2 CU) 1,9 GHz
|LPDDR5
|15 W
Pour complÃ©ter, ce tableau permettra d'y voir clair :
|Archi
|Mobile
|Desktop
|Zen5
|Ryzen AI 300
|Ryzen 9000
|Zen4
|Ryzen 8000 (Hawk Point), Ryzen 200
|Ryzen 7000
|Zen3+
|Ryzen 6000 (Rembrandt), Ryzen 100
|Ryzen 5000
|Zen2
|Ryzen 7000U (Mendocino), Ryzen 10
|Ryzen 4000
Faisons donc le deuil de tous les arguments avancÃ©s lors des prÃ©cÃ©dents changements de nomenclature. Vous savez, ces promesses de codes clairs censÃ©s permettre dâ€™identifier dâ€™un coup dâ€™Å“il les principales caractÃ©ristiques des processeurs ; elles sont dÃ©sormais caduques. Aujourdâ€™hui, prÃ©vaut surtout la volontÃ© de tout rendre abscons.
