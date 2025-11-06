|
Serait-ce la gamme Core Ultra 300, aka Panther Lake ?
Il y a presque un mois, Intel a dÃ©voilÃ© les principaux attributs de ses processeurs Panther Lake. En revanche, la sociÃ©tÃ© nâ€™a gravÃ© aucune gamme dans le marbre. Des entrÃ©es Geekbench ont ensuite permis de faire connaissance avec deux puces : le Core Ultra X9 388H puis le Core Ultra X7 358H. Le leaker Jaykihn, oracle officiel dâ€™Intel, nous apporte finalement une partie de la rÃ©vÃ©lation.
Le Â« X Â» expose quatre grandes catÃ©gories de Panther Lake. Selon le divulgateur, les modÃ¨les de type H seraient en 4 + 8 + 4 ou 4 + 4 + 4. Le 388H, le plus vÃ©loce des Panther, atteindrait une frÃ©quence Boost de 5,1 GHz. Le haut du panier des Core sans suffixe ne compterait que 8 cÅ“urs CPU (4 + 0 + 4) ; les autres, seulement 6 cÅ“urs CPU (2 + 0 + 4).
4+8+4â€” Jaykihn (@jaykihn0) November 5, 2025
388H 5.1
386H 4.9
368H 5.0
366H 4.8
358H 4.8
356H 4.7
4+4+4
338H 4.7
336H 4.6
4+0+4
365 4.8
355 4.7
335 4.6
325 4.5
2+0+4
332 4.4
322 4.4
Les donnÃ©es de Jaykihn diffÃ¨rent lÃ©gÃ¨rement de celles partagÃ©es sur Chiphell dÃ©but octobre. En matiÃ¨re de cÅ“urs CPU, la structure globale reste identique : on retrouve les mÃªmes rÃ©partitions de cÅ“urs. Cette prÃ©cÃ©dente indiscrÃ©tion rÃ©servait cependant la plus petite configuration aux Panther Lake-U, en lâ€™occurrence au Core Ultra 3 320U. Un modÃ¨le comme le Core Ultra 5 340U est alors donnÃ© en 4 + 0 + 4. Les diffÃ©rences de numÃ©rotation entre les deux listes suggÃ¨rent toutefois un remaniement.
|Processeur
|CÅ“urs (P+E+LP)
|Max Boost
|GPU
|TDP par dÃ©faut / max.
|Core Ultra X9 388H
|16C (4P+8E+4LP)
|5,1 GHz
|Arc B390 â€“ 12 Xe3
|25 W / 65â€“80 W
|Core Ultra 9 386H
|16C (4P+8E+4LP)
|4,9 GHz
|4 Xe3
|25 W / 65â€“80 W
|Core Ultra X7 368H
|16C (4P+8E+4LP)
|5,0 GHz
|Arc B390 â€“ 12 Xe3
|25 W / 65â€“80 W
|Core Ultra 7 366H
|16C (4P+8E+4LP)
|4,8 GHz
|4 Xe3
|25 W / 65â€“80 W
|Core Ultra X7 358H
|16C (4P+8E+4LP)
|4,8 GHz
|Arc B390 â€“ 12 Xe3
|25 W / 65â€“80 W
|Core Ultra 7 356H
|16C (4P+8E+4LP)
|4,7 GHz
|4 Xe3
|25 W / 65â€“80 W
|Core Ultra 5 338H
|12C (4P+4E+4LP)
|4,7 GHz
|Arc B370 â€“ 10 Xe3
|25 W / 65â€“80 W
|Core Ultra 5 336H
|12C (4P+4E+4LP)
|4,6 GHz
|4 Xe3
|25 W / 65â€“80 W
|Core Ultra 7 365
|8C (4P+0E+4LP)
|4,8 GHz
|4 Xe3
|25 W / 55 W
|Core Ultra 7 355
|8C (4P+0E+4LP)
|4,7 GHz
|4 Xe3
|25 W / 55 W
|Core Ultra 5 335
|8C (4P+0E+4LP)
|4,6 GHz
|4 Xe3
|25 W / 55 W
|Core Ultra 5 325
|8C (4P+0E+4LP)
|4,5 GHz
|4 Xe3
|25 W / 55 W
|Core Ultra 5 332
|6C (2P+0E+4LP)
|4,4 GHz
|2 Xe3
|25 W / 55 W
|Core Ultra 5 322
|6C (2P+0E+4LP)
|4,4 GHz
|2 Xe3
|25 W / 55 W
Concernant les PBP, ils proviennent dâ€™un Ã©change avec VideoCardz sur les rÃ©seaux sociaux. Ã€ en croire Jaykihn, les Panther Lake Ã 8 ou 6 cÅ“urs pourraient grimper jusquâ€™Ã 65 W, voire 80 W de puissance. Le leaker Ã©voque Ã©galement une mesure inÃ©dite baptisÃ©e Â« Experience Based PL1 Â», dont les contours demeurent pour lâ€™instant trÃ¨s flous.
No, all 4+4+4 and 4+8+4 have both 65W & 80W configurations.â€” Jaykihn (@jaykihn0) November 5, 2025
OEMs choose. (preliminary)
Because PTL is hard to cool for ST boost.
Experience Based PL1 will also debut on PTL. More info in the future.
