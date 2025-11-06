Serait-ce la gamme Core Ultra 300, aka Panther Lake ?

Il y a presque un mois, Intel a dÃ©voilÃ© les principaux attributs de ses processeurs Panther Lake. En revanche, la sociÃ©tÃ© nâ€™a gravÃ© aucune gamme dans le marbre. Des entrÃ©es Geekbench ont ensuite permis de faire connaissance avec deux puces : le Core Ultra X9 388H puis le Core Ultra X7 358H. Le leaker Jaykihn, oracle officiel dâ€™Intel, nous apporte finalement une partie de la rÃ©vÃ©lation.

Encore des noms pas clairs

Le Â« X Â» expose quatre grandes catÃ©gories de Panther Lake. Selon le divulgateur, les modÃ¨les de type H seraient en 4 + 8 + 4 ou 4 + 4 + 4. Le 388H, le plus vÃ©loce des Panther, atteindrait une frÃ©quence Boost de 5,1 GHz. Le haut du panier des Core sans suffixe ne compterait que 8 cÅ“urs CPU (4 + 0 + 4) ; les autres, seulement 6 cÅ“urs CPU (2 + 0 + 4).

Les donnÃ©es de Jaykihn diffÃ¨rent lÃ©gÃ¨rement de celles partagÃ©es sur Chiphell dÃ©but octobre. En matiÃ¨re de cÅ“urs CPU, la structure globale reste identique : on retrouve les mÃªmes rÃ©partitions de cÅ“urs. Cette prÃ©cÃ©dente indiscrÃ©tion rÃ©servait cependant la plus petite configuration aux Panther Lake-U, en lâ€™occurrence au Core Ultra 3 320U. Un modÃ¨le comme le Core Ultra 5 340U est alors donnÃ© en 4 + 0 + 4. Les diffÃ©rences de numÃ©rotation entre les deux listes suggÃ¨rent toutefois un remaniement.

Processeur CÅ“urs (P+E+LP) Max Boost GPU TDP par dÃ©faut / max. Core Ultra X9 388H 16C (4P+8E+4LP) 5,1 GHz Arc B390 â€“ 12 Xe3 25 W / 65â€“80 W Core Ultra 9 386H 16C (4P+8E+4LP) 4,9 GHz 4 Xe3 25 W / 65â€“80 W Core Ultra X7 368H 16C (4P+8E+4LP) 5,0 GHz Arc B390 â€“ 12 Xe3 25 W / 65â€“80 W Core Ultra 7 366H 16C (4P+8E+4LP) 4,8 GHz 4 Xe3 25 W / 65â€“80 W Core Ultra X7 358H 16C (4P+8E+4LP) 4,8 GHz Arc B390 â€“ 12 Xe3 25 W / 65â€“80 W Core Ultra 7 356H 16C (4P+8E+4LP) 4,7 GHz 4 Xe3 25 W / 65â€“80 W Core Ultra 5 338H 12C (4P+4E+4LP) 4,7 GHz Arc B370 â€“ 10 Xe3 25 W / 65â€“80 W Core Ultra 5 336H 12C (4P+4E+4LP) 4,6 GHz 4 Xe3 25 W / 65â€“80 W Core Ultra 7 365 8C (4P+0E+4LP) 4,8 GHz 4 Xe3 25 W / 55 W Core Ultra 7 355 8C (4P+0E+4LP) 4,7 GHz 4 Xe3 25 W / 55 W Core Ultra 5 335 8C (4P+0E+4LP) 4,6 GHz 4 Xe3 25 W / 55 W Core Ultra 5 325 8C (4P+0E+4LP) 4,5 GHz 4 Xe3 25 W / 55 W Core Ultra 5 332 6C (2P+0E+4LP) 4,4 GHz 2 Xe3 25 W / 55 W Core Ultra 5 322 6C (2P+0E+4LP) 4,4 GHz 2 Xe3 25 W / 55 W

Concernant les PBP, ils proviennent dâ€™un Ã©change avec VideoCardz sur les rÃ©seaux sociaux. Ã€ en croire Jaykihn, les Panther Lake Ã 8 ou 6 cÅ“urs pourraient grimper jusquâ€™Ã 65 W, voire 80 W de puissance. Le leaker Ã©voque Ã©galement une mesure inÃ©dite baptisÃ©e Â« Experience Based PL1 Â», dont les contours demeurent pour lâ€™instant trÃ¨s flous.