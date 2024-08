Les processeurs Strix Halo vont-ils sonner le glas des GPU mobilesÂ ?

Vous trouvez qu’avec ses 12 cœurs Zen 5 / Zen 5c et son iGPU Radeon 890M doté de 16 unités de calcul RDNA 3.5, le Ryzen 9 AI HX 370, porte-étendard de la gamme des Ryzen AI 300, est trop faiblard ? Alors sachez qu’AMD planche sur des puces Strix Halo nettement plus imposantes, mieux achalandées mais aussi plus énergivores.

ROG Flow Z13 2023 © Asus

Jusqu'à 120 W de TDP

Ce n’est pas la première fois que nous évoquons de tels Ryzen. Nous avions écrit à leur sujet en avril dernier. À l’époque, une rumeur suggérait un monstrueux TDP de 175 W. Quelques semaines plus tard, fin juin, des données issues de manifestes d’expédition renseignaient des valeurs moins extravagantes de 120 W (mais toujours élevées pour un processeur mobile).

L’indiscrétion du jour provient des travaux d’un certain Sam Jiun-Wei Hu. L’individu, qui se présente sur sa page personnelle comme un spécialiste de la thermique, aurait œuvré avec Asus sur la conception d’un futur produit de la marque, le ROG Flow Z13 2025. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le catalogue de l’entreprise, les ROG Flow Z13 sont catégorisés en tant que gaming laptop par la firme, bien qu’ils soient des hybrides tablettes / PC. Dans tous les cas, ils hébergent une carte graphique dédiée (une GeForce RTX 4050 Laptop pour le modèle de 2023, une GeForce RTX 3050 Ti Laptop pour la cuvée 2022).

Pour en revenir à l’édition 2025 de cet ordinateur, les tests préliminaires impliquent donc un processeur AMD Strix Halo. Sur la base des designs de packaging, la puce exploiterait un boîtier FP11 et une conception MCM. Surtout, son aire dépasserait les 400 mm². Une énorme puce mobile en somme : le Strix Point, déjà bien plus imposant que ses ancêtres, a une surface d’environ 230 mm². Les précédentes générations de Ryzen laptop sont largement sous les 200 mm².

Le document explore différentes conceptions thermiques pour la série, avec trois puissances : 55 W, 85 W et 120 W. Ces valeurs ne tiennent pas compte de la conso de la mémoire LPDDR5X-8533 (exploitée via un bus 256 bits). Les estimations sont de 9 W pour 32 Go et de 13 W pour 128 Go.

L’un des éléments les plus révélateurs est la comparaison directe d'un système Strix Halo et d'un autre avec processeur Intel Core et carte graphique GN21-X6. Ce code est celui de la GeForce RTX 4070 laptop. Nous l’avons vu récemment dans notre article consacré à la RTX 3050 équipée d’un GPU Ada Lovelace, cette carte graphique a une plage de puissance comprise entre 35 et 115 W. Ici, elle est jaugée avec un TGP de 80 W.

La raison pour laquelle l’APU Strix Halo nécessite une conception digne d’un combo CPU + GPU dédié n'est pas à chercher du côté de son CPU (qui proposerait jusqu'à 16 cœurs Zen 5), mais bien de l’iGPU. Tandis qu’actuellement, AMD propose au mieux 16 unités de calcul, l’entreprise intégrerait jusqu’à 40 CU au sein de Strix Halo.

Factuellement, pour prendre un exemple assez parlant, c’est une quantité d'unités de calcul supérieure à celle du SoC de la PlayStation 5 (lequel compte 36 CU, mais bénéficie toutefois d'un TGP plus élevé que les 120 W de Strix Halo ; en outre, la PlayStation 5 Pro hériterait de 60 CU). Bref, un tel APU semble suffisamment armé pour futiliser une carte graphique dédiée auprès de certains utilisateurs — pour anticiper les réactions portant sur le titre, explicitons « GPU dédiés mobiles d'entrée ou de milieu de gamme ». Les Strix Halo sont a priori prévus pour 2025.