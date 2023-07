Le 3D V-cache sur mobile, c'est désormais possible : AMD lance le Ryzen 9 7945HX3D

AMD annonce ce jour le processeur mobile 7945HX3D, fer-de-lance de la gamme et premier mobile à profiter du 3D V-cache, voué à botter le cul au Core i9 13980HX. 16C Rembrant / 32T équipés de 64 Mo du cache magique — soit 96 Mo de cache au total, 32 Mo L3 + 64 Mo 3D-V — désormais signature hautes performances gaming de la marque, donc la carrière sur Zen 4 fut introduite avec les 7950X3D et 7900X3D les biens nommés. Et tout comme ses aïeux de quelques mois, d'architecture hybride cette puce embarque 2 CCD, l'un profitant du 3D V-cache, l'autre non.

Tout ça est contenu dans un TDP de 55W+, c'est plutôt impressionnant compte tenu de la complexité de la puce, dont on imagine que les fréquences ont été méchamment sabrées pour tenir de telles specs. Que nenni :

La belle famille de les processeurs mobiles AMD Ryzen 7x45 HX (Zen 4 / 5 nm) cékoicettrefdeouf

Cœurs / processus F Base / BOOST (HHz) Cache L3 (Mo) iGPU TDP R9 7945HX3D 16 / 32

2 CCDs coquins

2,3 / 5,4 128 (96+32) Radeon 610M 55W+ R9 7945HX 16 / 32

2 CCDs sang frère 2,5 / 5,4 64

(32+32) Radeon 610M 55-75W+ R9 7845HX 12 / 24

2 CCDs qui se regardent de travers 3,6 / 5,1 64

(32+32) Radeon 610M 45-75W+ R7 7745HX 8 / 16 3,3 / 4,5 32 Radeon 610M 45-75W+ R5 7645HX 6 / 12 3,3 / 4,5 32 Radeon 610M 45-75W+

On peut toujours mettre en rapport, histoire de rafraichir la RAM centrale de votre cervelle et pour la gloire de l'information, les spécifications de la gamme desktop :

La belle famille de les processeurs desktop AMD Ryzen 7000 (Zen 4 / 5 nm) Référence Cœurs / processus F base / Boost Cache L3 TDP R9 7950X3D 16 / 32 - 2 CCDs 4.2 / 5.7 128 Mo 120 W R9 7950X 16 / 32 - 2 CCDs 4.5 / 5,7 64 Mo 170 W R9 7900X3D 12 / 24 - 2 CCDs 4.4 / 5.6 128 Mo 120 W R9 7900X 12 / 24 -2 CCDs 4.7 / 5,6 64 Mo 170 W R9 7900 12 / 24 - 2 CCDs 3,7 / 5,4 64 Mo 65 W R7 7800X3D 8 / 16 4.4 / 5.0 96 Mo 120 W R7 7700X 8 / 16 4.5 / 5,4 32 Mo 105 W R5 7600X 6 / 12 4.7 / 5,3 32 Mo 105 W R5 7600 6 / 12 3.8 / 5.1 32 Mo 65 W R5 7500F 6 / 12 3.7 / 5 32 Mo 65 W

Cette puce de la famille Dragon Range, la variante mobile de Raphael, est gravé en 5nm EUV, tandis que ses comparses de TSV, les L3D et cIOD, le sont en 6 nm. 28 lignes PCIe 5.0 sont disponibles sur ce processeur dont AMD le revendique comme étant 15 % plus rapide que le 7945HX : un chiffre pouvant paraitre optimiste qu'il conviendra aux testeurs de vérifier, d'autant que les benchs fournis par AMD pour illustrer ce propos se basent sur des performances "idéales" en 1080p, alors qu'un tel processeur est clairement destiné à aller au moins taper dans des machines envoyant du 1440p avec un GPU cohérant installé à ses côtés, genre RTX 4080, version mobile bien entendu.

Comme les versions desktop, les apports du 3D V-cache varieront d'un moteur 3D à un autre, et seront quasi nulles pour ce qui concerne le domaine applicatif. Et si par hasard vous étiez tombé amoureux de ce SoC, vous pourrez le trouver au drugstore local à compter de septembre — le compagnon idéal de la rentrée à la fac de droit ! — sur le portable d'Asus répondant au doux patronyme de ROG Strix SCAR 17 X3D à la fiche technique des plus alléchante.

Les promesses d'efficience énergétique