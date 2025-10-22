Core Ultra 7 270K Plus, un authentique Arrow Lake Refresh ?

AprÃ¨s avoir exposÃ© les performances de lâ€™iGPU dâ€™un Panther Lake sous OpenCL, Geekbench continue dâ€™Ãªtre the place to check pour entrevoir les projets dâ€™Intel. Cette fois, câ€™est un supposÃ© Arrow Lake Refresh qui se dÃ©voile dans le benchmark : le Core Ultra 7 270K Plus. Il est taillÃ© comme un Core Ultra 9 285K, mais rapide comme un Core Ultra 7 265K.

Plus musclÃ©, pas plus vÃ©loce

Ce quâ€™il faut comprendre par cette comparaison, câ€™est que la puce est identifiÃ©e avec 24 cÅ“urs CPU, dans une configuration 8P + 16E ; normalement, cette quantitÃ© est rÃ©servÃ©e aux modÃ¨les de rang supÃ©rieur. La frÃ©quence de base de 3,7 GHz et la frÃ©quence maximale de 5 487 MHz â€” pour ne pas Ã©crire directement 5,5 GHz â€” correspondent Ã celles de son papou, le 265K. Pour mÃ©moire, ce dernier embarque 20 cÅ“urs (8P + 12E).

La dÃ©marche nâ€™aurait rien dâ€™inÃ©dite. Pour ses prÃ©cÃ©dentes gÃ©nÃ©rations, Intel a accordÃ© davantage de cÅ“urs au fil des lignÃ©es. Le Core i7-12700K (Alder Lake), par exemple, est un 12 cÅ“urs / 20 threads (8 + 4) ; le Core i7-13700K, un 16 cÅ“urs / 24 threads (8 + 8) ; et le Core i7-14700K, un 20 cÅ“urs / 28 threads (8 + 12). Si Arrow Lake Refresh ne sera, comme son nom lâ€™indique, quâ€™un Refresh, il pourrait renouer avec cette tradition. Du moins, pour ce Core. Les dÃ©s sont dÃ©jÃ jetÃ©s pour le Core Ultra 9 285K, faute de pouvoir dÃ©passer les 24 cÅ“urs. Il faudra un autre traitement pour le distinguer de son dauphin ; probablement un OC dâ€™usine agressif auquel nous a habituÃ©s la marque pour ses vaisseaux amiraux recyclÃ©s (l'itÃ©ration actuelle monte Ã 5,7 GHz).

Pour en revenir Ã notre vedette du moment, ce Core Ultra 7 270K Plus obtient 3 205 points en ST et 22 206 points en MT. Des scores trÃ¨s proches de la moyenne du Core Ultra 9 285K (3 215 et 22 720 points respectivement). Avec 20 654 points en MT, le Core Ultra 7 265K se positionne logiquement un cran en dessous.

Par ailleurs, vous vous souvenez sÃ»rement de lâ€™apparition, dÃ©jÃ dans Geekbench, dâ€™un Core Ultra 7 365K, calquÃ© sur le 265K, dÃ©but septembre. Tout le monde y voyait alors un Arrow Lake Refresh ; tout le monde semble lâ€™avoir oubliÃ© depuis. TechPowerUp titre sa brÃ¨ve du jour Â« [â€¦] Reveals First Arrow Lake Refresh SKU Â». Notre confrÃ¨re ne dit mot du prÃ©cÃ©dent Core, pourtant star de son papier Intel Arrow Lake Refresh Core Ultra 7 365K CPU Surfaces. Cette amnÃ©sie frappe tous les sites que nous avons consultÃ©s. C'est flou, mais nous imaginons mal deux numÃ©ros de sÃ©rie coexister au sein d'un Refresh ; il sâ€™agissait donc peut-Ãªtre dâ€™une Â« hallucination Â» du logiciel, ou dâ€™une interprÃ©tation erronÃ©e. Factuellement, les deux processeurs sont toutefois identifiÃ©s comme des Arrow Lake, et partagent le mÃªme ID GenuineIntel Family 6 Model 198 Stepping 2.

Pour conclure sur cette fuite, le processeur a Ã©tÃ© testÃ© avec 48 Go de mÃ©moire Ã 7 182 MT/s. Peut-Ãªtre un indice dâ€™une prise en charge native de la DDR5-7200. La sÃ©rie Arrow Lake Refresh est attendue au dÃ©but de lâ€™annÃ©e 2026, selon les derniÃ¨res fuites.