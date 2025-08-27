 NVIDIA portraiture son SoC GB10

La Hot Chips sachet 2025 est l’occasion d’en apprendre davantage sur certains produits évoqués au cours des derniers mois. Intel y a notamment présenté ses Xeon E-core Clearwater Forest. Quant à NVIDIA, la société est revenue sur sa station de travail DGX Spark. Basée sur la puce GB10, elle adopte un design multi-die compact associant un CPU Arm fourni par MediaTek et un GPU Blackwell, le tout dans un package 2,5D gravé en 3 nm par TSMC.

Un exercice de miniaturisation

À rebours de l'approche choisie pour appréhender Jetsen Thor, pas de communiqué officiel ni de Jensen Huang cette fois ; il faut s’en remettre à un article de ServeTheHome. La source rappelle que le CPU intègre 20 cœurs Arm v9.2, répartis en deux clusters de dix. Chaque cluster bénéficie d’un cache L3 partagé de 16 Mo, tandis que chaque cœur conserve son propre cache L2. La mémoire utilise un bus unifié LPDDR5X-9400 sur 256 bits, capable de gérer jusqu’à 128 Go, pour une bande passante brute de près de 301 Go/s. Les E / S à haute vitesse sont concentrées sur le die CPU, qui gère également le stockage NVMe et les périphériques via PCIe, avec un lien PCIe Gen 5 x8 dédié à une carte réseau ConnectX-7.

Le GPU correspond à une version réduite et optimisée de l’architecture Blackwell, pensée pour limiter la consommation et s’intégrer dans un petit format. Ses performances atteignent 31 TeraFLOPS en FP32 et près de 1 000 TOPS avec le format NVFP4, selon NVIDIA. Un cache L2 de 24 Mo assure une hiérarchie mémoire cohérente entre les CPU / GPU, tandis que le lien inter-die C2C autorise une bande passante globale d’environ 600 Go/s.

Le SoC a un TDP de 140 W. Il propose des sorties multi-écrans DisplayPort et HDMI 2.1a, ainsi que des fonctionnalités de sécurité et de virtualisation adaptées aux environnements professionnels.

NVIDIA positionne le DGX Spark comme une station de travail « passerelle », capable d’exécuter localement son OS DGX Base et sa pile IA, avant de déléguer les charges de travail vers des systèmes DGX plus puissants ou vers le cloud. Son prix de référence est de 3 999 dollars. Elle marque également une étape vers le futur SoC grand public N1/N1x. Celui-ci devrait reprendre une configuration CPU / GPU proche, mais adaptée à un format d'ordinateur portable haut de gamme.