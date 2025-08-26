Clearwater Forest : les nouveaux Xeon E-core dâ€™Intel en 18A

Intel a profitÃ© du Hot Chips fournÃ©e 2025 pour prÃ©senter ses Xeon Clearwater Forest. ConstituÃ©s exclusivement d'E-cores Darkmont, ces processeurs exploitent le procÃ©dÃ© 18A, un packaging 3D Foveros et la technologie EMIB, dans une conception reposant sur un vaste ensemble de chiplets. Ils succÃ¨dent aux Sierra Forest.

La foire aux chiplets

Lâ€™entreprise dÃ©crit ce design comme une vitrine du savoir-faire actuel de ses Ã©quipes fonderie et packaging. Dans sa configuration maximale, Clearwater Forest empile 12 chiplets de calcul en 18A au-dessus de trois tuiles de base en Intel 3, le tout encadrÃ© par deux tuiles dâ€™E/S en Intel 7 aux extrÃ©mitÃ©s du package. Les grappes de calcul restent organisÃ©es en groupes de quatre cÅ“urs partageant 4 Mo de cache L2. Intel met en avant un gros cache de dernier niveau logÃ© dans les tuiles de base et insiste sur la combinaison EMIB + Foveros pour relier ces blocs hÃ©tÃ©rogÃ¨nes.

Sous le capot, le cÅ“ur E Darkmont mise sur un front-end Ã©largi et plus parallÃ¨le, Ã©paulÃ© par un moteur out-of-order renforcÃ©. Chaque cÅ“ur dispose de 64 Ko de cache dâ€™instructions et dâ€™un dÃ©codage plus large, capable de traiter plus dâ€™instructions par cycle que le prÃ©cÃ©dent cÅ“ur E Crestmont. Les mÃ©canismes de rÃ©ordonnancement et dâ€™allocation ont Ã©tÃ© optimisÃ©s : davantage dâ€™unitÃ©s sont disponibles et la fenÃªtre out-of-order sâ€™agrandit pour gÃ©rer plus dâ€™opÃ©rations simultanÃ©es. Enfin, les ressources dâ€™exÃ©cution ont Ã©tÃ© multipliÃ©es, avec de nouveaux ports dÃ©diÃ©s aux calculs entiers et vectoriels, permettant de soutenir un dÃ©bit parallÃ¨le supÃ©rieur. Pour revenir Ã des considÃ©rations plus prosaÃ¯ques, Intel revendique une hausse des IPC de 17 % par rapport Ã la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente, Sierra Forest.

CÃ´tÃ© plateforme, Clearwater Forest sera compatible avec lâ€™actuelle plateforme Xeon 69xxE/P, permettant de rÃ©utiliser les serveurs existants tout en conservant 12 canaux mÃ©moire (jusquâ€™en DDR5-8000) et un large support PCIe et CXL. Les diapositives Ã©voquent une configuration bi-socket avec 2 Ã— 96 lignes PCIe Gen5, la prise en charge de jusquâ€™Ã 64 pÃ©riphÃ©riques CXL, ainsi que 144 voies UPI offrant environ 576 Go/s de bande passante. CÃ´tÃ© cÅ“urs CPU, Intel promet 576 cÅ“urs en bi-socket (soit 288 cÅ“urs par processeur) pour un total de 1 152 Mo de cache de dernier niveau.

Le lancement est prÃ©vu dans les prochains mois, sans date prÃ©cise. Mais normalement, c'est pour 2026.