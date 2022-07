Moment de joie étrange, CPU-Z a validé un test fait avec un Raptor Lake 13900K ES. Comme prévu, il a 8 coeurs Performance avec Hyper Threading, et 16 coeurs Efficience, pour un total de 32 threads. Il a pédalé à 5 GHz sur tous les coeurs, et s'est amusé sur le benchmark intégré à CPU-Z 2.01.0. Il a donné 846 points en mode simple coeur, et 13054 tous les threads activés.

Même si les versions de CPU-Z changent, le benchmark reste le même à savoir la version 17.01.64. Aussi, nous pouvons tranquillement comparer les prouesses du futur porte-étendard avec les processeurs existant dans la base de donnée de CPUID, ainsi que le nôtre pour l'occasion.

846 points en mode simple coeur, un coeur P tant qu'à faire, c'est pas mal, mais ça reste derrière le 12900KS et ses 876 points, qui est capable de monter plus haut en fréquence sur un seul coeur, mais c'est mieux que le 12900K et ses 822 points. Ça reste de toute manière bien supérieur au 5950X, le meilleur CPU AMD dans cet exercice avec 677 points. À titre d'exemple, le Theadripper 3970X est à 464. Si on passe au mode threads totaux, le 13900K passe à 13054, ce qui est la meilleure perf pour un CPU Intel grand public, le 12900KS, le 12900K et le 5950X côté rouge étant respectivement à 12115, 11444 et 11972 points. Notre même 3970X Threadripper est à 20109, pour une fréquence variable autour des 3.7 GHz.

Techniquement, le potentiel multicoeur est intéressant avec l'ajout de 8 coeurs-E de plus, les coeurs Raptor Cove ne semblant pas être bien supérieurs aux Golden Cove, mais il faudra plein de tests officiels pour le savoir. Pour rappel, Intel tiendra sa conférence Innovation les 27 et 28 septembre prochains, date supposée de lancement pour Raptor Lake, peu après Raphael ?