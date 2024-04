Les Raptor Lake en sursis, faut-il les pleurerÂ ?

Les funérailles des processeurs se font souvent dans la discrétion ; celles des Raptor Lake déverrouillés ne dérogent pas à cette tradition : sans fanfare, Intel a officialisé la fin de ses Core overclockables de 13e génération. Ils sont en sursis jusqu’au 24 mai 2024, jour d’échéance des ultimes commandes par les détaillants.

Un magnifique montage montrant des Raptor Lake heureux avant leur extinction © Shutterstock / TH.US

Une 13e génération de Core globalement réussie

Intel lâchera des meutes de Raptor Lake sur les acheteurs jusqu’au 28 juin prochain. Cette date marquera la fin de l’ère des Raptor Lake-K. Enfin, de la première lignée, puisque ces spécimens ont survécu à l’extinction sous la forme de Raptor Lake Refresh, alias une fausse 14e génération de Core disponible sur les plateformes desktop et laptop.

Les processeurs concernés par ce passage en EoL (End of Life) sont les Core i5-13600K, Core i7-13700K et Core i9-13900K, ainsi que leurs variantes KF (et KS pour le Core i9). Assez paradoxalement, les équivalents Alder Lake (12e génération de Core) ne sont toujours pas affichés comme étant interrompus sur le site d’Intel ; de fait, ils se trouvent toujours chez de nombreux détaillants.

La fin des puces Raptor Lake susmentionnées ne devrait pas chambouler grand-monde. Et pour cause : celles-ci vivent à travers leurs descendants. Des descendants plus véloces, et mieux dotés en cœurs / threads dans le cas du Core i7-14700K.

Que retenir de cette ère Raptor Lake inaugurée en 2022 ? Sans doute qu’elle a poussé la conception hybride introduite par Alder Lake au stade supérieure, avec de nombreuses références embarquant deux fois plus d’E-cores. De manière générale, comme nous l’écrivions en conclusion de notre test des Raptor Lake, cette gamme a été au-dessus des (faibles) attentes qu'elle suscitait. Elle a permis à Intel de répondre assez fermement à l’offensive des Ryzen 7000, lesquels ont pourtant inauguré la plateforme AM5.

Encore de nos jours, ces Raptor Lake restent des processeurs de premier choix qui délivrent des performances solides dans de nombreuses charges de travail. Néanmoins, l’affaire toute récente des instabilités éprouvées dans les jeux, relevées par de nombreux utilisateurs, est en train de ternir leur image ainsi que celle de leurs successeurs. Intel mènerait actuellement l’enquête pour déterminer les causes de ces plantages. Espérons que l'entreprise proposera rapidement un remède viable, autre qu'une baisse des fréquences...

Pour finir, précisons que les Raptor Lake non-K ne sont pas encore en sursis ; gageons que cela ne serait tarder. Intel prévoit de lancer une authentique nouvelle génération de puces desktop, baptisée Arrow Lake, d’ici la fin d’année.