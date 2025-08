Vers un AM6 à 2 100 pins ?

Décidément, entre les APU des prochaines Xbox / PlayStation et ce qui suit, ce mois d’août est propice aux conjectures. Celle-ci devrait aussi vous intéresser, puisqu’elle porte sur le futur socket d’AMD, l’AM6. Sur la base de brevets déposés par l'entreprise ces derniers et de ses « propres sources », le média Bits&Chips portraiture un socket à 2 1XX broches. Ce serait une augmentation de 22 % par rapport aux 1 718 de l’AM5, lequel avait déjà marqué une inflation de 29 % face aux 1 331 pins de l’AM4.

Nous n'avons pas compté. © Bits&Chips

Une densité de pins accrue

Un tel bond laisse entrevoir plusieurs bénéfices techniques. D'abord, une alimentation potentiellement supérieure à 200 watts, contre une limite actuelle de 170 W pour l'AM5. Ensuite, une bande passante accrue grâce à davantage de lignes, avec un probable support futur du PCIe 6.0.

Structurellement, AMD miserait sur une hausse de densité plutôt que sur un changement de format : la taille du socket resterait inchangée, ce qui pourrait garantir la compatibilité avec les systèmes de refroidissement AM5 actuels.

Attention cependant à ne pas prendre toutes les données au pied de la lettre. Certains brevets évoquent des sockets de type SP5, destinés aux plateformes serveur, et non à des configurations grand public. De plus, les détails liés aux canaux mémoire ou aux interfaces d’E/S peuvent encore évoluer.

Quoi qu’il en soit, le passage à l’AM6 ne sera pas immédiat. La plateforme AM5, vendue comme future-proof accueillerait les processeurs Zen 6, lesquels, le cas échéant, prolongeront son cycle de vie de quelques années. Sauf revirement, l’AM6 devrait donc arriver en même temps que l’architecture Zen 7 — laquelle marquerait ainsi la prochaine rupture de compatibilité chez AMD.