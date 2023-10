Raptor Lake refresh dévoile sa gamme, Arrow Lake-S lui son efficience énergétique ?

Bien qu'un leak soit toujours à prendre avec des pincettes, si on peut appeler ça un leak, il semblerait — fort logiquement — qu'Arrow Lake-S, la prochaine vraie génération de processeurs desktop chez Intel profite grandement du nouveau node de fabrication. Sur la base d'une configuration à 8P +16E, soit 24 C / 32 T, les limites de puissances évolueraient enfin et de manière significative dans le bon sens.

Conservant un Processor Base Power aka PB1 de 125 W pour les modèles K, ce sont surtout les PL2 et PL4 qui sont notables ici, en tout cas face au 13900K. On passerait ainsi à un PL2 de 177 W, contre 253 W pour le 13900 K) ; soit 30 % de baisse. Sur le PL4, il s'agirait de passer de 420 W sur le 13900K à 333 W, soit une baisse de 20,6 %. Une propension qui, s'il elle venait à se confirmer, mettrait enfin un terme à quelques années de records de tendances haussières déraisonnables, que ce soit du haut de gamme ou pas, pas franchement en phase avec ce que l'on est en droit d'attendre des fabricants de processeurs modernes. Une observation d'autant plus pertinente qu'en face chez AMD, avec Raphael, on est légèrement mieux et d'autant que l'impact, si on limite les niveaux de puissance — on en conviendra : un comble tout de même — est presque nul en usages ludiques, et assez contrasté sur des usages productifs.

Après ARC, peut-on encore avoir un nouvel espoir pour la planète ?



Ce alors que le refresh du refresh d'Alder Lake — on peut effectivement considérer Raptor Lake comme un refresh d'Alder Lake, la plus grosse évolution se situant au niveau des caches — à débarquer dans quelques jours ne devrait pas apporter de lumière sur la question énergétique. Par contre une gamme complète qui vient de se confirmer ça, oui :