Le BIOS censé rendre les Raptor Lake moins instables commence à être inoculé

Afin d’atténuer les instabilités des processeurs Raptor Lake / Raptor Lake Refresh et éviter que tous ne finissent pas être renvoyés manu militari à l’expéditeur dans le cadre de l’extension de garantie consentie par Intel, la société planche depuis plusieurs semaines sur un correctif BIOS. Dans une déclaration faite en juillet dernier, l’entreprise indiquait viser la mi-août pour le déploiement. C’est finalement avec un peu d’avance sur cet calendrier que certains fabricants de cartes mères proposent des BIOS mis à jour.

Le micro-code 0x129, sédatif pour Raptor Lake énervé

Ce micro-code censé soigner les Raptor Lake un peu trop agités est estampillé 0x129.

MSI a publié un communiqué. Dans celui-ci, la marque liste les premières références administrées : les MEG Z790 GODLIKE MAX, MEG Z790 ACE MAX, MPG Z790 CARBON MAX WIFI II, MPG Z790 CARBON WIFI, MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI et Z790M POWER. Les détenteurs de ces cartes sont invités à se rendre sur la page consacrée à chacune des références afin d'obtenir le vaccin pour leur Raptor.

Du côté d’ASRock, ce BIOS 0x129 est désormais disponible pour pléthore de cartes mères B760 et Z790 ; les premières élues furent toutefois les H610M-HDV et H610M-HVS. Là encore, vous trouverez le lien pour chaque modèle en suivant le lien ci-dessus.

Chez Asus, dans une publication remontant à mardi dernier, un certain MasterC écrivait « nous travaillons en étroite collaboration avec Intel pour préparer un nouveau BIOS basé sur le microcode mis à jour (0x129) afin de résoudre le problème de tension élevée. Nous publierons ces mises à jour du BIOS à partir de la semaine prochaine ». Finalement, la marque recense plusieurs BIOS pour ses les cartes mères ROG MAXIMUS / STRIX / PROART / AYW Z790 sur cette page. Notez qu’ils sont qualifiés de versions bêta pour le moment.

Enfin, nous n’avons rien trouvé chez Gigabyte pour le moment. Ceci dit, MSI précise dans son communiqué que « tous les BIOS des cartes mères Intel des séries 700 et 600 et des PC de bureau de 14e / 13e génération seront publiés dans les semaines à venir, d'ici la fin du mois d'août ». L'attente ne devrait donc plus être très longue.

Bref, si vous possédez un processeur Raptor Lake ou Raptor Lake Refresh, scrutez le site de votre fournisseur au cours des prochains jours.

À ce stade, aucun test indépendant n’a mesuré l’incidence de ces mises à jour sur la stabilité et les performances des processeurs. Mais des confrères s’y emploient ; nul doute que nous aurons des réponses d’ici quelques jours.