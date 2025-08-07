La famille Radeon Pro W7000 s’agrandit, deux ans après ses débuts

Apparemment, le service communication d’AMD a pris des grandes vacances. Subséquemment, les lancements se font en catimini — mais c’est peut-être l’effet recherché, au regard du caractère « modeste » desdits produits. Après une Radeon RX 9060 lâché discrètement dans la grande arène des cartes graphiques grand public, AMD vient de nous exhumer des GPU Navi 33 de derrière les lignes de production ; ces rebus équipent une Radeon Pro W7400.

La série Radeon Pro W7000 a ses quatre fantastiques

Chez les rouges, les gammes restent heureusement bien structurées, avec des appellations encore claires (en tout cas davantage que chez Intel qui nous a récemment servi un Core 5 120). En revanche, pour la chronologie, l’approche est mois linéaire. Cette Radeon Pro W7400 vient se positionner en alternative à la Radeon Pro W7500 — une carte lancée il y a deux ans (le 3 août 2023), en même temps que la Radeon Pro W7600.

Sur le papier, la nouvelle venue est assez proche de son modèle. Cette W7500 possède 28 unités de calcul et 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 128 bits ; son TDP est de 70 W, ce qui la dispense d’un connecteur d'alimentation externe. La W7400 conserve tous ces éléments, mais voit sa puissance rabaissée de 15 W.

Cet appétit plus modéré a des conséquences sur les fréquences GPU mais surtout sur la vitesse mémoire. AMD ne renseigne pas directement celle-ci ; l’entreprise se cantonne à évoquer 172,8 Go/s et un bus de 128 bits. Une règle de trois aboutit à seulement 10,8 Gbit/s, contre 16 Gbit/s pour la W7500.

Carte Radeon PRO W7800 Radeon PRO W7600 Radeon PRO W7500 Radeon PRO W7400 GPU AMD Navi 31 (RDNA3) AMD Navi 33 (RDNA3) AMD Navi 33 (RDNA3) AMD Navi 33 (RDNA3) Processeurs de flux 4480 2048 1792 1792 Accélérateurs IA 140 64 56 56 Fréquence Boost GPU ~2,5 GHz ~2,5 GHz ~1,7 GHz ~1,1 GHz Mémoire 32 Go G6 ECC 8 Go G6 8 Go G6 8 Go G6 Bus mémoire 256-bit 128-bit 128-bit 128-bit Vitesse mémoire 18 Gbit/s 18 Gbit/s 16 Gbit/s 10,8 Gbit/s Bande passante mémoire 576 Go/s 288 Go/s 256 Go/s 172,8 Go/s TBP 260 W 130 W 70 W 55 W Alim 2x 8-pin 1x 6-pin PCIe PCIe Date de lancement 13 avril 2023 3 août 2023 3 août 2023 7 août 2025 Peak Single Precision (FP32) 45,2 TFLOPS 21,4 TFLOPS 17,3 TFLOPS 7,9 TFLOPS

Cette frêle Radeon Pro W7400 se positionne comme une solution pour stations de travail très entrée de gamme, vraisemblablement pour des tâches type encodage / décodage. Enfin, si cette l’évocation de cette gamme Pro a éveillé en vous quelques réminiscences plus récentes que l’été 2023, AMD a officialisé une Radeon AI PRO R9700 en mai dernier ; elle est commercialisée depuis juillet. Cette référence a pris la relève de la Radeon Pro W7800. C’est pour le moment l’unique proposition RDNA 4 pour la série Pro.