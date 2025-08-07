|
La famille Radeon Pro W7000 s’agrandit, deux ans après ses débuts
————— 07 Août 2025 à 13h51 —— 216 vues
Apparemment, le service communication d’AMD a pris des grandes vacances. Subséquemment, les lancements se font en catimini — mais c’est peut-être l’effet recherché, au regard du caractère « modeste » desdits produits. Après une Radeon RX 9060 lâché discrètement dans la grande arène des cartes graphiques grand public, AMD vient de nous exhumer des GPU Navi 33 de derrière les lignes de production ; ces rebus équipent une Radeon Pro W7400.
Chez les rouges, les gammes restent heureusement bien structurées, avec des appellations encore claires (en tout cas davantage que chez Intel qui nous a récemment servi un Core 5 120). En revanche, pour la chronologie, l’approche est mois linéaire. Cette Radeon Pro W7400 vient se positionner en alternative à la Radeon Pro W7500 — une carte lancée il y a deux ans (le 3 août 2023), en même temps que la Radeon Pro W7600.
Sur le papier, la nouvelle venue est assez proche de son modèle. Cette W7500 possède 28 unités de calcul et 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 128 bits ; son TDP est de 70 W, ce qui la dispense d’un connecteur d'alimentation externe. La W7400 conserve tous ces éléments, mais voit sa puissance rabaissée de 15 W.
Cet appétit plus modéré a des conséquences sur les fréquences GPU mais surtout sur la vitesse mémoire. AMD ne renseigne pas directement celle-ci ; l’entreprise se cantonne à évoquer 172,8 Go/s et un bus de 128 bits. Une règle de trois aboutit à seulement 10,8 Gbit/s, contre 16 Gbit/s pour la W7500.
|Carte
|Radeon PRO W7800
|Radeon PRO W7600
|Radeon PRO W7500
|Radeon PRO W7400
|GPU
|AMD Navi 31 (RDNA3)
|AMD Navi 33 (RDNA3)
|AMD Navi 33 (RDNA3)
|AMD Navi 33 (RDNA3)
|Processeurs de flux
|4480
|2048
|1792
|1792
|Accélérateurs IA
|140
|64
|56
|56
|Fréquence Boost GPU
|~2,5 GHz
|~2,5 GHz
|~1,7 GHz
|~1,1 GHz
|Mémoire
|32 Go G6 ECC
|8 Go G6
|8 Go G6
|8 Go G6
|Bus mémoire
|256-bit
|128-bit
|128-bit
|128-bit
|Vitesse mémoire
|18 Gbit/s
|18 Gbit/s
|16 Gbit/s
|10,8 Gbit/s
|Bande passante mémoire
|576 Go/s
|288 Go/s
|256 Go/s
|172,8 Go/s
|TBP
|260 W
|130 W
|70 W
|55 W
|Alim
|2x 8-pin
|1x 6-pin
|PCIe
|PCIe
|Date de lancement
|13 avril 2023
|3 août 2023
|3 août 2023
|7 août 2025
|Peak Single Precision (FP32)
|45,2 TFLOPS
|21,4 TFLOPS
|17,3 TFLOPS
|7,9 TFLOPS
Cette frêle Radeon Pro W7400 se positionne comme une solution pour stations de travail très entrée de gamme, vraisemblablement pour des tâches type encodage / décodage. Enfin, si cette l’évocation de cette gamme Pro a éveillé en vous quelques réminiscences plus récentes que l’été 2023, AMD a officialisé une Radeon AI PRO R9700 en mai dernier ; elle est commercialisée depuis juillet. Cette référence a pris la relève de la Radeon Pro W7800. C’est pour le moment l’unique proposition RDNA 4 pour la série Pro.