Dans la vie, il y a les prochiens et les prochats. Les premiers mettent en avant l'amour inconditionnel de ces bestioles, toujours enclines à vous faire la fête quand elles ne vous ont pas vus depuis 10 minutes, et leur capacité à vous faire des léchouilles, omettant de dire que c'est bien souvent après s'être nettoyé la, enfin les... et le trou de...on ne va quand même pas vous faire un dessin ! Et puis viennent les seconds, capables de défendre ces félins indépendants, à l'obéissance très spéciale, à l'hygiène plus raffinée, mais plus imprévisibles et autonomes. C'est surement pour que les prochiens soient convaincus qu'on a créé Stray, le simulateur de vie de chat, mais dans un univers Cyberpunkien sous Unreal Engine 4. C'est cool, mais comment ça mouline sur nos bécanes ?

GameGPU a fait le test, comme d'hab. En 1080p, tout à fond, la plus mauvaise carte, alias la GTX 1070, déboite quand même 73 ips, la RX Vega 56 est à 78. En haut, les RTX 3080 plafonnent à 190, comptez un plafond de 170 pour les RX 6800/6900 Series. En QHD, les GTX 1070 et RX Vega 56 sont à 53 et 54, en haut on oscille entre 143 et 165 sur le même panel, avec un avantage encore aux verts. Enfin, en UHD, si vous comptez 50 ips comme minimum pour jouer correctement, il faut partir depuis la RTX 2080/RTX 3060 Ti et RX 6800 pour en profiter. Évidemment, plus la carte est haute dans les gammes NVIDIA et AMD et plus les perfs sont avantageuses, la RTX 3080 Ti étant la seule à 100 ips.

Au final, c'est joli comme jeu, passionnant, nous ne nous prononcerons pas, les coups et les douleurs ne se discutant pas, mais ce qui est sur, c'est que ce n'est pas bien gourmand, et ça signifie que tout le monde peut y jouer, avec plus ou moins de concessions à faire si votre GPU est hiérarchiquement plus faible que les GTX 1070 et RX Vega 56.