Le Ryzen 7 7800X3D met le 13900K (presque) K-O par dÃ©ficit Ã©nergÃ©tique

Attendu depuis près d'un an, AMD lève l'embargo ce jour sur son fleuron gaming. Après une déclinaison très haut de gamme de Zen 4 + 3D-V Cache avec les 7900X3D et 7950X3D, embarquant 12 et 16 cœurs sur 2 dies en configuration hybride, le 7800X3D comme son prédécesseur — le 5800X3D — est un processeur plus accessible qui se destine tout particulièrement à l'univers gaming. Paré d'un seul CDD et de ses 8 cœurs / 16 threads, il est couplé à 96 Mo de cache (32 Mo L3 + 64 Mo 3D-V) sur socket AM5 : c'est le grand frère du 7700X dont vous pouvez retrouver le test et des détails architecturaux ici.

Le 7800X3D (credit photo @Igor's lab)

La grande question étant : tient-il ses promesses, le lascar ? Parce qu'avec un tarif officiel de 450 $, il a quand même un poil intérêt. Compte tenu du fait que le Comptoir est toujours en restructuration, nous n'aurons pas le plaisir de vous faire part de nos propres expériences, et allons nous baser sur le travail de certains de nos confrères pour répondre à cette question.

Pour la partie production, le 7800X3D se positionne en toute logique au niveau du 7700X, avec des fluctuations fonction de type de workloads, certains bénéficiant un peu du cache, d'autres préférant la fréquence. Ce sera donc du côté de l'efficacité énergétique qu'il sera intéressant, bien qu'en face un 13700K reste une meilleure option, affiché dans une plage de tarif similaire, mais avec des performances qui restent peu ou prou 20% devant.

Du côté du gaming les promesses sont bien tenues : le 7800X3D gravite autour du 7950X3D, et se permet donc le luxe de mettre une droite au 13900K en lui collant ~5 % de perf dans le pif. Il laisse également son petit frère le 7700X sur le trottoir avec un bon de performances jusqu'à 15 %, également fonction de la définition de travail, le niveau de performances devenant très proche sur les grosses définitions. Le truc, c'est que ce CPU envoie ce degré de performances tout en pompant nettement moins du jus d'électrons, dans un différentiel allant d'un facteur /2 à /3 face au pampre 13900K !

Dans le contexte écologique, il est plus que souhaitable d'aller dans cette direction ; accessoirement, c'est aussi des coûts réduits en acquisition du matériel de cooling... et / ou des oreilles plus apaisées. (sources : des tonnes de chiffres chez Igor's Lab, un amas de chiffres chez Anandtech, une foison de chiffres chez TechPowerUP, un pamphlet de chiffres chez ComputerBase)