Asus rÃ©sout les instabilitÃ©s des Core Raptor Lake, au prix de perfs dÃ©gradÃ©es ?

Les plantages dans les jeux subis par les détenteurs de Core Raptor Lake / Raptor Lake Refresh (13e et 14e générations) alimentent les discussions sur de nombreux forums depuis plusieurs semaines. Les accusés ont été jugés coupables unanimement, y compris par NVIDIA. Quant à leurs mobiles, ce sont des limites de puissance trop élevées, qui apportent certes des bénéfices côté performance, mais au prix de systèmes instables donc. En fin de semaine dernière, Asus a déployé une fonctionnalité baptisée Intel Baseline Profile pour ses cartes mères (enfin, pour l'une d'elles) ; celle-ci ramène les paramètres de puissance par défaut au niveau de ceux préconisés par Intel… au risque de brider les performances.

Nous n’allons pas refaire la genèse de toute cette affaire. Rappelons simplement que les nombreux cas de plantages rapportés, qui sont pourtant souvent caractérisés comme des erreurs de mémoire vidéo, incombent aux processeurs. Plusieurs développeurs ont recommandé aux joueurs concernés de baisser les coefficients multiplicateurs de leur processeur dans le BIOS. Le motif : la liberté prise par les fabricants de cartes mères de s’émanciper des recommandations officielles et de fixer une limite de puissance illimitée (supérieure à 4000 W) pour les Raptor, avec la possibilité de solliciter longuement les puces à haute puissance. Une liberté qui entraîne à l’évidence des problèmes de stabilité générale, ces générations de processeurs étant déjà poussées dans leurs retranchements par Intel pour soutirer le moindre petit MHz.

De manière générale, la puissance d’un processeur est définie par plusieurs limites de puissance, logiquement appelées Power Limit. Pour les Cores, la PL1 correspondait au TDP autrefois, désormais au PBP (puissance de base du processeur). Cette valeur est de 125 W pour le Core i9-14900K par exemple. Un deuxième seuil, le PL2, fixe la puissance Turbo max. Elle est de 253 W pour cette puce. À cela s'ajoute la valeur Tau qui détermine un temps au-dessus du PL1. Elle est de 56 secondes pour les puces à 125 W et 150 W de TDP (Core i9-14900KS) et de 28 secondes pour les processeurs à 65 W de TDP. Pour être complets, précisons qu’il existe aussi des seuils PL3 et PL4 ; ils sont optionnels et désactivés par défaut pour les Raptor Lake. Ils permettent de monter encore plus haut, mais seulement pendant quelques millisecondes.

Pour en revenir à Asus, la société a publié un firmware réservé à sa carte mère ROG Maximus Z790 Hero, pour l’instant. Cette « mise à jour introduit l'option Intel Baseline Profile, qui permet aux utilisateurs de revenir aux paramètres d'usine par défaut d'Intel pour les fonctionnalités de base, de réduire les limites de puissance et d'améliorer la stabilité dans certains jeux ».

Le leaker HXL a révélé que ce profil modifie les paramètres Asus MultiCore Enhancements et active les protections IA CEP et SA CEP (Current Excursion Protection).

À première vue, ces changements ne sont pas sans répercussion sur les performances CPU. Le même divulgateur renvoie vers un test mené sur les forums overclock.net. Ceux-ci révèlent une baisse de 12,6 % du score MT dans Cinebench R23 pour le Core i9-14900KS (40 998 points initialement, contre 35 851 points avec l’Intel Baseline Profile). Bref, gageons que les performances des Core concernés risquent d’être réexaminées, et que les Raptor Lake-K ont peut-être bien fait de partir à la retraite...

Pour l’instant, Intel n’a fait aucune déclaration officielle. Ce n'est pas le cas de Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, un studio dont le moteur pourvoit de nombreux jeux susceptibles de provoquerces instabilités ; l'individu s’est réjoui : « Merci ASUS ! Les utilisateurs ont besoin d'un moyen facile de réinitialiser les paramètres à ceux que le fabricant de matériel a validés comme étant stables. Sans cela, le jeu sur PC plongerait dans un manque de fiabilité irrémédiable. »

