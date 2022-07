Intel tiendra son salon Innovation les 27 et 28 septembre prochains. Divers sujets y seront présentés, comme l'IA et le Machine Learning, Client, Cloud, IoT/5G, la sécurité, et d'autres encore. Si vous attendiez de lire Raptor Lake écrit en gros avec gyrophare et pompom girls, c'est loupé. On sait, en revanche, que deux pointures d'Intel y seront, ce sont Pat Gelsinger le CEO, machine à punchlines, et Greg Lavender le CTO. Et à ce titre, on peut légitimement penser que Raptor y fera son apparition. Pourquoi ?

Parce que le patron ne se déplace jamais pour rien. Ensuite, parce qu'Alder Lake a été présenté de la même façon l'année dernière en octobre au même salon intitulé Innovation. Ensuite, et surtout pour conclure, c'est parce qu'AMD prévoirait de lancer son Zen 4 le 15 septembre, aussi, si la date est bonne, il ne serait pas bon de laisser trop longtemps l'ennemi bolchevique (en rapport avec le rouge) occuper la scène médiatique. Toutes ces raisons font qu'il est tout à fait possible que les choses se déroulent ainsi.

Pour rappel, le 13900K QS qui a parlé hier sous la contrainte, affiche des gains solo de 10 % et multi de 35 % en moyenne par rapport au 12900K, et ces chiffres, issus d'un test officieux donc, laissent penser que la tâche sera ardue pour AMD, qui voyait son 5950X battu dans tous les secteurs par le 12900K, même si l'exploitation de ce dernier relevait du parcours du combattant avec sa consommation folle et son dégagement de chaleur compliqué à juguler.