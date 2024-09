Micro-code 0x12B : les Raptor Lake instables reçoivent leur troisième dose de BIOS

À l’instar de la vaccination contre la COVID, le remède aux instabilités des Core Raptor Lake / Raptor Lake Refresh passe par l’administration de plusieurs doses ; une, puis deux, puis trois. Bon, dans le cas de ces processeurs, un rappel annuel ne sera peut-être pas nécessaire. Quoi qu’il en soit, les détenteurs de telles puces doivent préparer leur PC à recevoir une troisième ration de micro-code ; cette fois, la potion est identifiée par le numéro 0x12B. Elle succède aux mises à jour 0x125 et 0x129. Intel ne précise pas s’il s’agit du dernier correctif. Ceci dit, il est censé remédier au quatrième et dernier des maux identifiés qui affectent ces pauvres Raptor.

Horrible image générée par une "géniale" IA (DALL-E 3)



Jamais quatre sans cinq ?

Vous commencez à avoir l’habitude, nous retrouvons Thomas Hannaford à la prescription. Dans un article titré Intel Core 13th and 14th Gen Desktop Instability Root Cause Update publié hier, il vient poser le diagnostic final d’Intel sur le problème qualifié de « Vmin Shift Instability ».

Thomas Hannaford écrit que « Intel a localisé le problème de l'instabilité du Vmin Shift sur un circuit d'arborescence d'horloge dans le cœur IA » présenté comme « particulièrement vulnérable à une tension et une température élevées, des conditions [qui] peuvent conduire à un décalage du cycle de travail des horloges et à une instabilité du système ».

Surtout, docteur Hannaford liste quatre scénarios de fonctionnement pouvant causer des instabilités, et les différentes solutions apportées jusqu'ici. En voici la traduction automatique :

1) Paramètres d'alimentation de la carte mère dépassant les recommandations d'Intel en matière d'alimentation.

Atténuation : Recommandations des paramètres par défaut d'Intel pour les processeurs de bureau Intel Core 13th et 14th Gen.



2) Algorithme du microcode eTVB qui permettait aux processeurs de bureau Intel Core 13e et 14e Gen i9 de fonctionner à des états de performance plus élevés, même à des températures élevées.

Atténuation : le microcode 0x125 (juin 2024) résout le problème de l'algorithme eTVB.



3) L'algorithme SVID du microcode demande des tensions élevées à une fréquence et une durée qui peuvent entraîner un décalage de Vmin.

Atténuation : le microcode 0x129 (août 2024) traite les tensions élevées demandées par le processeur.



4) Le microcode et le code BIOS demandent des tensions élevées au niveau du cœur, ce qui peut entraîner un décalage de la Vmin, en particulier pendant les périodes d'inactivité et/ou d'activité légère.

Atténuation : Intel publie le microcode 0x12B, qui englobe les mises à jour des microcodes 0x125 et 0x129, et traite les demandes de tension élevées par le processeur pendant les périodes d'inactivité et/ou d'activité légère.



5) À définir [ndlr]

Atténuation : Ne pas adopter de Raptor [ndlr]

Pour la mise à jour 0x12B, Intel indique travailler avec ses partenaires pour mettre à disposition du public la mise à jour BIOS correspondante. MSI l’a dégainée ce jour pour ses cartes mères Z790 & B760 ; d’autres marques suivront.

Intel allègue que selon ses propres tests, le microcode 0x12B n’a pas d’impact sur les performances par rapport au microcode 0x125 (assertion valable pour un Core i9-14900K dans Cinebench R23, Speedometer, WebXPRT4, Crossmark ; Shadow of the Tomb Raider, Cyberpunk 2077, Hitman 3 : Dartmoor, et Total War : Warhammer III Mirrors of Madness). Rappelons que des examens indépendants ont confirmé que le micro-code 0x129 ne rendait pas les Raptor Lake moins performants (avec tout de même quelques exceptions).

Espérons qu'un cinquième problème ne finisse pas par être identifié. En attendant, l’entreprise invite les détenteurs de Raptor Lake / Raptor Lake Refresh à appliquer son micro-code 0x12B ; elle réaffirme aussi que les processeurs mobiles Intel Core de 13e et 14e génération ainsi que les gammes Lunar Lake et Arrow Lake « ne sont pas affectés » par les soucis d'instabilité traités ici.