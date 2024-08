Intel délimite l’extension de garantie des processeurs Raptor Lake

Difficile d’être passé à côté, d'autant plus que nous avons consacré plusieurs articles à ce sujet : cela fait plusieurs mois que certains Raptor Lake / Raptor Lake Refresh — alias les Core des 13e et 14e générations — souffrent d’instabilités. Ces vicissitudes ne concernent pas uniquement les modèles les plus haut de gamme, mais bien l’ensemble des puces dès 65 W de PBP. Intel prévoit de publier un correctif logiciel en août. L’entreprise a toutefois prévenu que ce ne serait qu’un vaccin et non un remède miracle qui rétablira des Core déjà bien éprouvés.

En conséquence, Intel a décidé de prolonger de deux ans supplémentaires sa garantie ; durée qui vient s’ajouter à la garantie limitée de trois ans dont bénéficient déjà la plupart des processeurs Intel en boîte, et donc l'étendre à cinq ans (à partir de la date d'achat). Dans un message publié hier sur l’espace communautaire, Thomas Hannaford, qui se charge d’informer les clients depuis le début de cette affaire, a précisé les conditions de cette extension de garantie. Intel a aussi mis à jour sa page d’assistance titrée « Politique de garantie pour les processeurs Intel en boîte et en plateau ».

Liste des processeurs Raptor Lake / Refresh concernés

Ci-dessous, vous trouverez la liste de tous les processeurs éligibles à cette extension de garantie de deux ans.

Processeurs Intel Core de 13e génération Processeurs Intel Core de 14e génération i9-13900KS i9-14900KS i9-13900K i9-14900K i9-13900KF i9-14900KF i9-13900F i9-14900F i9-13900 i9-14900 i7-13700K i7-14700K i7-13700KF i7-14700KF i7-13790F i7-14790F i7-13700F i7-14700F i7-13700 i7-14700 i5-13600K i5-14600K i5-13600KF i5-14600KF

Thomas Hannaford précise dans son article que « cette garantie s'applique aux clients dans le monde entier ». Cette couverture englobe à la fois les processeurs en boîte achetés au détail, mais aussi les versions tray (aussi appelées OEM ou bulk), autrement dit les processeurs livrés dans un emballage minimaliste, souvent sans système de refroidissement. Les Core présents au sein de PC pré-construits sont également concernés.

Pour les modalités, les acquéreurs d’un processeur en boîte présentant ou ayant présenté des symptômes d'instabilité sont invités à directement contacter l’assistance d’Intel ; ceux ayant acquis un modèle tray doivent s’orienter vers le revendeur ; enfin, pour le PC pré-montés, Intel renvoie vers le fournisseur.

Ceci dit, Thomas Hannaford précise : « Si des clients ont subi ces symptômes d'instabilité sur leurs processeurs de bureau de la 13e et / ou 14e génération mais n'ont pas réussi à obtenir un RMA, nous leur demandons de contacter directement le support client d'Intel pour obtenir de l'aide et remédier à la situation ».