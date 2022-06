Ce n'est pas la première fois que cette "période" est avancée. Après le mois de juillet et d'août, quand on va tremper les fesses dans l'eau, à la plage ou autour d'une piscine, et que le clap de fin de glandouze a sonné, il faut retourner aux choses sérieuses ! Il y a moins de deux semaines, une présentation en Chine faite par AMD indiquait sur un slide le 15 septembre comme date sur un slide du socket AM5. Vous ne vous en souvenez pas ? Pas de souci, voici un rappel gratuit, le prochain sera un suppo pour ne pas perdre la mémoire.

Aujourd'hui, c'est Digitimes qui y va de son analyse, faite de relations secrètes. D'après notre confrère, ce serait bien un lancement qui serait prévu pour Raphael, alias Zen 4, alias Ryzen 7000, pour la mi septembre. À vrai dire, les puces sembleraient prêtes, mais AMD aurait décidé de ce moment pour permettre aux partenaires de faire l'inventaire sur les cartes mères, et le cas échéant, écouler un trop gros stock, ou ralentir la production de cartes B550 ou X570 par exemple.

Le schéma classique d'arrivée de l'AM5 signant un ralentissement des efforts sur l'AM4 n'est pas inédit, AMD ayant quand même dit qu'il supporterait l'AM4 des années durant, mais on ne se fait guère d'illusion, l'AM5 primera, et ce serait un support de compatibilité par exemple avec Windows. À moins que ce support étendu ne cache une surprise de malade dont on s'est fait l'écho récemment : Raphael sur AM4 ! Les paris sont ouverts !