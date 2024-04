InstabilitÃ©s des Core Raptor LakeÂ : Intel nie toute responsabilitÃ©

Les problèmes de stabilité rencontrés par certains possesseurs processeurs Intel Raptor Lake K ont assaisonné bon nombre de nos recettes au goût de silicium de ces dernières semaines. Bonne nouvelle, nous en sommes désormais au dessert, et bientôt au digestif. Dans la foulée d’Asus, d’autres fabricants de cartes mères, Gigabyte et MSI, ont transmis leurs recommandations pour endiguer les problèmes ; Gigabyte a aussi publié une mise à jour bêta du BIOS avec un nouveau profil Intel Baseline. Pour sa part, Intel n’a toujours pas fait de déclarations publiques. Néanmoins, nos confrères de l’Igor’s Lab ont eu connaissance du message envoyé par l’entreprise à ses partenaires.

Image générée par Copilot

Des fabricants de cartes mères trop zélés ?

Nous n’allons pas rappeler toute l’histoire. Elle peut être résumée ainsi : faute de limites de puissances adaptées – avec des fournisseurs de cartes mères qui ont, a priori, pris la liberté de ne pas respecter les valeurs officielles – certains Raptor Lake et Raptor Lake Refresh (Core de 13e et 14e génération) affichent des tensions et des fréquences trop élevées qu’ils ne sont pas en mesure d’encaisser. D'adorables peluches, ils deviennent horribles Gremlins ; leurs méfaits dans les PC ne sont certes pas comparables à ceux commis par les créatures dans Kingston Falls, mais induisent tout de même des instabilités dans des charges de travail exigeantes. La méthode trouvée par les marques pour les réapprivoiser : réinstaurer des limites de puissance, lesquelles rendent les CPU plus stables, en contrepartie de performances légèrement dégradées, en tout cas dans les benchmarks.

Voici le message d’Intel, traduit automatiquement. Vous pouvez le lire directement en anglais sur l'Igor's LAB.

« Intel a observé que ce problème peut être lié à des modalités de fonctionnement non conformes aux spécifications, qui se traduisent par une tension et une fréquence élevées soutenues au cours de périodes de chaleur élevée.

L'analyse des processeurs concernés montre que certaines unités présentent des variations de tension minimale de fonctionnement qui peuvent être liées à un fonctionnement en dehors des conditions d'utilisation spécifiées par Intel.

Bien que la cause première n'ait pas encore été identifiée, Intel a observé que la majorité des rapports concernant ce problème proviennent d'utilisateurs dont les cartes mères sont débloquées/overclockables.

Intel a observé que les cartes à puce de la série 600/700 définissent souvent les paramètres par défaut du BIOS pour désactiver les protections thermiques et d'alimentation conçues pour limiter l'exposition du processeur à des périodes prolongées de tension et de fréquence élevées, par exemple :

- Désactivation de la protection contre les excursions de courant (CEP)

- Activation de l'IccMax Unlimited

- Désactivation de la fonction "Thermal Velocity Boost" (TVB) et/ou de la fonction "Enhanced Thermal Velocity Boost" (eTVB).

- Paramètres supplémentaires susceptibles d'accroître le risque d'instabilité du système :

- Désactivation des états C

- Utilisation du mode Performance de Windows Ultimate

- Augmentation de PL1 et PL2 au-delà des limites recommandées par Intel.

Intel demande aux fabricants de systèmes et de cartes mères de fournir aux utilisateurs finaux un profil BIOS par défaut qui corresponde aux paramètres recommandés par Intel.

Intel recommande vivement que les paramètres par défaut du BIOS du client garantissent un fonctionnement conforme aux paramètres recommandés par Intel.

En outre, Intel recommande vivement aux fabricants de cartes mères de mettre en place des avertissements à l'intention des utilisateurs finaux afin de les prévenir de toute utilisation de fonctions déverrouillées ou d'overclocking.

Intel continue d'enquêter activement sur ce problème afin d'en déterminer la cause première et fournira des mises à jour supplémentaires dès que des informations pertinentes seront disponibles.

Intel prévoit de publier une déclaration publique concernant l'état du problème et les recommandations de paramétrage du BIOS d'Intel en mai 2024. »

Pour le moment, l’entreprise fait donc endosser la responsabilité aux fabricants de cartes mères. Cependant, étant donné que de telles fonctionnalités sont proposées avec des cartes mères haut de gamme depuis des années – et dans l’affaire qui nous intéresse ici, depuis les Core de 13e génération – nous pouvons nous demander dans quelle mesure la réaction tardive d’Intel, combinée à une certaine nonchalance envers ces pratiques jusqu’à présent, trahissent une forme complicité.

À propos du délai de réaction, nous supposons que les incidents se sont multipliés depuis la commercialisation des Raptor Lake Refresh, dont l’ancien flagship, le Core i9-14900K (désormais supplanté par le Core i9-14900KS), monte déjà à 6 GHz. Quant aux fonctionnalités d’overclocking automatiques, difficile de penser que les partenaires d’Intel en proposent sans le consentement, tacite, de la société.

Quoi qu’il en soit, il est probable que des mises à jour BIOS ramenant les Core Raptor Lake à leurs conditions officielles soient généralisées dans les jours à venir.