Lors de la conférence Deutsche Bank Technology, en réponse à une question portant sur l'avis d'AMD quant à potentiellement concurrencer les puces AMD. Le Chief Financial Officer d'AMD, Devinder Kumar, a confirmé qu'AMD serait prête à investir et concevoir des puces basées sur une architecture ARM s'il le faut, rappelant ainsi des remarques précédentes de Lisa Su, qui n'avait pas écarté la fabrication de solutions customisées pour ses clients, fussent-elles x86, ARM ou « autre » (RISC-V ?). Au passage, il explique aussi que des clients de la compagnie ont déjà fait connaitre leur intérêt pour travailler avec AMD pour des solutions ARM. Malgré tout, l'entreprise croit toujours en la dominance de l'architecture x86, du moins pour les domaines « concernés ».

But I'll tell you from my standpoint, when you look at compute solutions, whether it's x86 or ARM or even other areas, that is an area for our focus on investment for us. We know compute really well. Even ARM, as you referenced, we have a very good relationship with ARM. And we understand that our customers want to work with us with that particular product to deliver the solutions. We stand ready to go ahead and do that even though it's not x86, although we believe x86 is a dominant strength in that area. - Devinder Kumar, CFO AMD.