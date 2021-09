Oh, le bel écran gaming que voilà chez MSi, sauf si on n'a pas les biftons !

Choisir un écran n'est pas chose aisée. Le premier facteur qui influence, c'est clairement le pognon. Mais d'autres font grandement hésiter. Les écrans 34 pouces et même 38 ou 49 offrent un panoramique pas toujours bien géré par les jeux, les 27 et 32 pouces offrent, surtout pour le second choix, un idéal en 16/9, pas trop gros comme les 43 pouces, et assez grands pour afficher de jolis détails. Globalement, ce que l'on perd en hauteur avec un format spécial, on le récupère sur les côtés.

MSi lance son MPG321UR-QD. C'est un 32" UHD, 16/9 donc, qui est animé par une dalle IPS Quantum Dot, avec ses forces et faiblesses. Au rang des qualités, on va citer un taux de rafraichissement de 144 Hz, du HDR600, du G-Sync Compatible, un temps de réponse de gris à gris de 1 ms, et c'est déjà pas mal. Au rang des trucs moins bien, c'est justement le contraste anémique des dalles IPS, encore que tout le monde ne kiffe pas celui des dalles VA pourtant les plus réputées dans ce domaine précis dans le cadre LED.

C'est clairement un écran pour jouer, et une fois qu'on a fait le choix de ce format et de cette taille, il reste le dernier cap à franchir : les eurobouliches. Pour celui-ci, il faudra compter 1250 dollars US/euros, ce qui donne quand même matière à réfléchir sur la condition de jeu. En effet, en UHD, pour rester dans la LFC, il faut une carte qui envoie du pâté. Certes il est plaisant de pouvoir grimper à 144 images par secondes, mais il est déplaisant de se payer une saccade, car on sort de la LFC du fait d'ips trop bas. À ne pas mettre donc entre toutes les mains et bourses !