La rumeur du début du mois n'en est plus une, avec l'annonce de ses résultats trimestriels, AMD a également annoncé en grande pompe l'acquisition de Xilinx ! Fournisseur numéro 1 de solutions programmables et qui avait par ailleurs signé l'année dernière le record du plus gros FPGA au monde, Xilinx avait déjà collaboré avec AMD par le passé, notamment pour des solutions deep learning pour les EPYC d'AMD. Maintenant qu'AMD met la main sur le portfolio complet de l'entreprise, il n'est pas bien difficile d'imaginer l'introduction de futures intégrations CPU/FPGA dans la stratégie de design à base de chiplets d'AMD. De plus, Xilinx est aussi bien engagé sur de nombreux marchés : l'automobile, l’aérospatial, la défense, les centres de données, le HPC, l'industrie, l'IoT et la télécommunication, sans oublier son expérience en matière de développement logiciel. Pour AMD, c'est donc un trésor de guerre de choix !

L'acquisition de Xilinx par AMD reflète évidemment beaucoup celle du concurrent Altera par Intel en 2015 et intervient aussi alors que Nvidia a récemment mis la main sur Mellanox (Xilinx a également un catalogue SmartNic/DPU assez solide pouvant parer aux nouveaux avantages de l'intégration par Nvidia des technologies de Mellanox), sans oublier le lancement du processus d'acquisition d'ARM par Nvidia. Bref, les gros joueurs piochent de nouvelles cartes et mijotent de nouvelles stratégies, la partie n'en deviendra que plus intéressante par la suite !

AMD n'ayant pas la trésorerie de ses rivaux, l'entreprise profite de sa position en bourse pour réaliser la transaction de 35 milliards de dollars - approuvée à l'unanimité par les directions des entreprises et ayant la qualité de réorganisation non imposable - intégralement en actions ! L'actionnariat d'AMD détiendra 74 % des parts de la société fusionnée, les 24 % restants pour celui de Xilinx. Ensemble, les entreprises auront à leur service 13000 ingénieurs et plus de 2,7 milliards de dollars d'investissements annuels en R&D, et le marché total disponible d'AMD passe à 110 milliards. Lisa Su garde évidemment son poste de PDG tout puissant, tandis que le PDG et Président de Xilinx, Victor Peng, prendra le poste de président du nouveau groupe Xilinx sous le drapeau AMD, et au moins deux directeurs de Xilinx rejoindront le comité de direction d'AMD. Comme toujours, le processus sera relativement long, le mariage ne sera pas prononcé avant la fin de 2021 et en attendant les promis restent indépendants.