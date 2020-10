Après NVIDIA et ARM, un mariage entre AMD et Xilinx ?

Après l’annonce de la fusion future de NVIDIA et ARM, le tour semble être venu pour AMD d’abattre ses cartes (graphiques, oh oh oh !). En effet, d’après une source anonyme proche de l’affaire, la firme serait en négociation pour racheter un mastodonte d’un domaine peu connu du grand public : les FPGA... Encore une fusion ? Nous ne pouvons pas dire que nous ne vous avions pas prévenus !

Si vous suivez l’actualité du comptoir, vous avez pu tomber sur une de nos news concernant l’entreprise potentiellement rachetée : Xilinx. Leader dans le domaine des FPGA (des puces programmables, à mi-chemin entre un GPU et un ASIC, pour simplifier), la firme a pour principal concurrent Altera, qui a depuis 2015 été racheté par Intel.

Difficile dans ces conditions de ne pas y voir une copie de la stratégie du géant bleu, ou, tout du moins, une volonté de concurrence directe. À ceci près qu’Intel possède ses fonderies, ce qui signifie que la fusion pouvait être bénéfique : les FGPA peuvent en effet faire usage des nouvelles finesses de gravure, et ainsi profiter d’une avance certaine sur le marché (enfin, c’était le plan avant les retards du 14 nm et du 10 nm). Chez AMD, l’intérêt de l’achat semble plus discutable, quoique la technologie des chiplets semble tout à fait adaptée la conception d’une salade de dies intégrante FPGA, GPU, CPU et HBM, pourquoi pas à destination du machine learning ? Mystère et boule de silicium !

Côté brouzoufs, la transaction serait estimée à plus de 30 milliards de dollars, et l’on se doute bien qu’AMD n’aurait jamais réussi à avancer une telle somme sans la remontada effectuée avec l’architecture Zen, dont le troisième volet a été dévoilé il y a quelques jours à peine. Néanmoins, l’information n’a, à l’heure actuelle, pas encore été commentée par les principaux concernés, nous restons donc en attente d’authenticité concernant ces rumeurs. Affaire à suivre ! (Source : Wall Street Journal)