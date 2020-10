Ca s'en va et ça va loinnnnn, ça va de plus en plus loinnnn !

Petit craquage, car à chaque annonce de ce type, on espère que c'est la dernière. Eh beh non, CD Projekt Red vient une nouvelle fois de décaler son jeu Cyberpunk 2077. On se souvient que depuis le mois d'avril, il est régulièrement déplacé, mais cette fois, nous y croyions durs. Le 19 novembre, on devait pouvoir y jouer, ce sera finalement le 10 décembre, à moins d'un énième report. Les raisons sont toujours les mêmes, mais comme dirait le Capitaine Haddock "nom d'un moule à gaufre". Bon appétit les loulous !

Eh beh nan, c'était pas le dernierrrrr !