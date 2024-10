Les processeurs AMD EPYC adoptent Zen 5, les Ryzen AI 300 passent PRO

En fin de semaine dernière, le 10 octobre pour être précis, AMD a dévoilé plusieurs de nouvelles séries de produits à l’occasion de l’évènement Advancing AI 2024 (retrouvez l'intégralité de la présentation — plus de deux heures de vidéo — en fin d'article). Certains méritent certainement quelques mots dans nos colonnes, puisque nous les avons évoqués au cours des derniers mois. C’est notamment le cas des EPYC 9005, alias les EPYC Turin, les derniers processeurs pour centres de données d’AMD ; des Ryzen AI PRO 300, dont le nom se passe certainement d'explications. Soulignons aussi le lancement de l’accélérateur MI325X, intermède avant l’arrivée des accélérateurs Instinct Série MI350 prévue pour le second semestre 2025.

EPYC 9005 : Zen 5 devient EPYC

Nous ne vous présentons plus la gamme de processeurs EPYC. La précédente, celle des EPYC 9004 en Zen 4 (nom de code Genoa), remonte à novembre 2022. L’entreprise avait ensuite complété son catalogue avec des EPYC Bergamo dotés de cœurs Zen 4c. Pour les situer, rappelons aussi que Frontier, le plus puissant des supercalculateurs actuels selon la liste TOP500, est propulsé par des processeurs EPYC de 3e génération.

En mai dernier, des données mentionnaient jusqu’à 192 cœurs et 500W de TDP pour les EPYC 9005 ; elles visaient juste. Cette quantité vaut pour le 9965, lequel embarque des cœurs Zen 5c. Pour Zen 5, le maximum est de 128 cœurs. Ce sont des augmentations substantielles (de 50 %) dans les deux tableaux : l’EPYC 9754, flagship des Bergamo, possède 128 cœurs Zen 4c ; l’EPYC 9654, vaisseau amiral des Genoa, en a 96. En bas de tableau, la configuration débute à 8 cœurs CPU seulement.

AMD prétend que « la nouvelle architecture de cœur Zen 5 offre jusqu'à 17 % d'IPC en plus pour les charges de travail des entreprises et du cloud, et jusqu'à 37 % d'IPC en plus pour l'IA et le calcul à haute performance (HPC) par rapport à Zen 4 ». D’autre part, ces EPYC Turin, gravés en 3 et 4 nm par TSMC, prennent en charge 12 canaux de DDR5 (jusqu’à la DDR5-6400).

Peu d’entre nous seront amenés à manipuler de tels processeurs, mais vous trouverez l’intégralité de la gamme ci-dessous. Plus d’informations sur les EPYC 9005 sur le site d’AMD.

AMD EPYC Cœurs CCD Fréquence de base / Boost (GHz) TDP par défaut Cache L3 (Mo) Prix unitaire pour 1000 unités 9965 192 Zen5c 2,25 / 3,7 500W 384 $14,813 9845 160 Zen5c 2,1 / 3,7 390W 320 $13,564 9825 144 Zen5c 2,2 / 3,7 390W 384 $13,006 9755 128 Zen5 2,7 / 4,1 500W 512 $12,984 9745 128 Zen5c 2,4 / 3,7 400W 256 $12,141 9655 96 Zen5 2,6 / 4,5 400W 384 $11,852 9655P 96 Zen5 2,6 / 4,5 400W 384 $10,811 9645 96 Zen5c 2,3 / 3,7 320W 384 $11,048 9565 72 Zen5 3,15 / 4,3 400W 384 $10,486 9575F 64 “Zen5 3,3 / 5,0 400W 256 $11,791 9555P 64 Zen5 3,2 / 4,4 360W 256 $9,826 9535 64 Zen5 2,4 / 4,3 300W 256 $7,983 9535 64 Zen5 2,4 / 4,3 300W 256 $8,992 9475F 48 Zen5 3,65 / 4,8 400W 256 $7,592 9455P 48 Zen5 3,15 / 4,4 300W 192 $5,412 9455 48 Zen5 3,15 / 4,4 300W 192 $4,819 9365 36 Zen5 3,4 / 4,3 300W 256 $4,341 9375F 32 Zen5 3,8 / 4,8 320W 256 $5,306 9355P 32 Zen5 3,55 / 4,4 280W 256 $3,694 9355 32 Zen5 3,55 / 4,4 280W 256 $2,998 9335 32 Zen5 3,0 / 4,4 210W 256 $3,178 9275F 24 Zen5 4,1 / 4,8 320W 256 $3,439 9255 24 Zen5 3,25 / 4,3 200W 128 $2,495 9175F 16 Zen5 4,2 / 5,0 320W 512 $4,256 9135 16 Zen5 3,65 / 4,3 200W 64 $1,214 9115 16 Zen5 2,6 / 4,1 125W 64 $726 9015 8 Zen5 3,6 / 4,1 125W 64 $527

Les Ryzen AI 300 passent PRO

Changement de milieu avec les Ryzen AI PRO 300. Tel que rapporté en début d’article, l’appellation ne fait guère de mystère : au même titre que les Ryzen PRO 8000, ce sont les déclinaisons professionnelles des Ryzen AI 300 lancés au cours de l’été.

Deux des trois puces ont des caractéristiques similaires à celles proposées sur le segment grand public. Exception notable : le plus frêle de la bande, le Ryzen AI 7 PRO 360, est donc déclassé en Ryzen 7. Il perd en conséquence deux cœurs CPU par rapport au Ryzen AI 9 365. Comme toutes les puces « PRO », celles-ci intègrent les technologies AMD PRO. Pour obtenir des détails sur ces fonctionnalités et sur la gamme Ryzen AI PRO 300, rendez-vous sur le site de l’entreprise via ces liens.

La gamme PRO :

Processeur Configuration Fréquence Boost / base Cache total iGPU cTDP TOPS AMD Ryzen AI 9 HX PRO 375 12C / 24T Jusqu'à 5,1 GHz /

2 GHz 36 Mo Radeon 890M Graphics (16 CU) 15-54W Jusqu'à 55 AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370 12C / 24T Jusqu'à 5,1 GHz /

2 GHz 36 Mo Radeon 890M Graphics 15-54W Jusqu'à 50 AMD Ryzen AI 7 PRO 360 8C / 16T Jusqu'à 5 GHz /

2 GHz 24 Mo AMD Radeon 880M Graphics (12 CU) 15-54W Jusqu'à 50

La gamme grand public :

Processeur Configuration iGPU NPU cTDP Ryzen AI 9 HX 375 12C / 24T Radeon 890M Graphics XDNA2 55 TOPS 15-54W Ryzen AI 9 HX 370 12C / 24T Radeon 890M Graphics XDNA2 50 TOPS 15-54W Ryzen AI 9 365 10C / 20T AMD Radeon 880M Graphics XDNA2 50 TOPS 15-54W

MI325X : un MI300X avec plus de VRAM

Toujours basé sur l’architecture CDNA 3, l’Instinct MI325X est un MI300X proposant plus de mémoire et une bande passante plus élevée. Tandis que son grand frère de chronologie mais petit frère de VRAM embarque 192 Go de HBM3 à 5,2 GHz exploités via un bus de 8192 bits pour une bande passante mémoire de 5,3 To/s, la variante 25X hérite de 256 Go mémoire de HBM3E. AMD mentionne une bande passante de 6 To/s dans son communiqué ; la page consacrée à cet accélérateur Instinct MI325X confirme que cette hausse est le fruit d’une mémoire plus véloce (6 GHz).

L’entreprise allègue ainsi que son MI325X propose 1,8X les capacités mémoire et 1,3X la bande passante du H200 de NVIDIA, pour des performances FP16 et FP8 30 % supérieures. Pour le premier aspect, c’est plutôt correct, puisque le H200 a 141 Go de mémoire (donc 81,56 % de différence) et une bande passante de 4,8 To/s (soit un écart de 25 % et non de 30 %).

Enfin, sachez que l’Instinct MI350, attendu l’année prochaine, débarquera avec 288 Go de HBM3E.

Comme promis, votre programme de ce soir :