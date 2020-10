AMD vient de dévoiler ses chiffres pour le 3e trimestre 2020, et force est de constater que c'est un trimestre record pour l'entreprise. En effet, le Chiffre d'Affaire est de 2,8 milliards de dollars US, ce qui est bien mieux de quasiment 1 milliard sur Q2 2020 et Q3 2019.

Le bénéfice net, quant à lui, est moins pompeux, hélas, même s'il est plus que positif. On se souvient des années compliquées avec des pertes en millions de dollars, ce trimestre reste excellent tout de même. En effet, ce sont 390 millions de dollars qui sont restés dans les mains de Lisa Su, plus que les 157 millions de Q2 2020, et les 120 millions de Q3 2019.

Ces chiffres sont bons, c'est indéniable, même si on aimerait que toute cette débauche d'énergie lui assure des chiffres à la Intel, qui sont effrayants et insolents de réussite malgré un catalogue bien moins glorieux. D'où vient tout cet argent ? Pour 1,67 milliard, c'est la division Computing et Graphics qui a bien bossé, avec une grosse part liée à Ryzen, mais une part qui s'amoindrit liée aux GPU. Tout ce qui est embarqué, entreprise et semi-custom compte pour 1.13 milliard.

Les perspectives d'avenir sont bonnes, voire radieuses. Zen 3 arrive, EPYC continue son petit chemin, RDNA2 va se pointer également (en supposant que cette architecture ramène AMD devant), les OEM continuent d'adopter de plus en plus de Ryzen dans les portables, le plan de bataille est très intéressant, espérons qu'il lui permettra de dépasser ses prévisions de 3 milliards de dollars attendus pour le 4e trimestre 2020 !