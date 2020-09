Premières RTX 3090 et 3080 custom référencées pas loin, et ça donne quoi ?

Il reste encore quelques jours avant que la première des RTX 30 fasse officiellement ses premiers pas sur les bancs de tests et le marché au détail, néanmoins, on se doute que ça s’active bien chez les revendeurs pour préparer le jour J et être prêt à envoyer dès l’heure H ! Chez certains plus que chez d’autres dirait-on, puisque le revendeur outre-Rhin CaseKing — pas n’importe lequel donc — a déjà mis en ligne deux bonnes poignées de références custom RTX 3090 et RTX 3080, avec des images, des caractéristiques techniques, mais aussi des prix ! Certes, tout ceci n'est peut être qu’une ébauche temporaire en préparation pour le lancement, mais l’ensemble à tout de même l’air vachement crédible, alors pourquoi ne pas y jeter un œil ?

Il fallait s’y attendre, les déclinaisons des partenaires ne se feraient pas prier pour dépasser — parfois allègrement — le MSRP fixé par les RTX 3000 FE, alors que ces dernières ne sont plus vraiment à considérer comme des cartes de références, loin de là, avec leur PCB et refroidissement unique, elles sont bel et bien devenues des cartes custom elles-mêmes ! En attendant que les tests confirment ou non les qualités des dernières GeForce maison de Nvidia, on pourrait déjà penser que les règles du jeu ont un peu changé entre le Caméléon et ses partenaires.

Sinon quoi d’autre ? On remarquera que l’overclocking le plus élevé en boost d’une RTX 3090 est pour l’instant de 1725 MHz sur la ROG d’ASUS, idem pour la RTX 3080 avec la TUF en plus. Par contre, l’overclocking d’usine de la mémoire embarquée n’a toujours pas l’air d’être revenu au goût du jour, la GDDR6X de la RTX 3090 moulinera ainsi a priori à ses 19,5 Gb/s natifs et celle de la RTX 3080 à 19 Gb/s — en espérant que la mémoire de Micron en a sous le pied et qu’il sera aisé de pousser l’une ou l’autre bien au-delà de ces chiffres.

Enfin, le revendeur n’indique pas encore de date de disponibilité, mais on sait que ça ne sera forcement pas avant le 17, date d’arrivée de la RTX 3080 FE — pratiquement le même jour que la RTX 2080 l’année dernière. Idem pour la RTX 3090, dont la mise à la flotte est planifiée pour le 24 !